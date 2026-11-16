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cop31 hazırlıklarıyla antalya'ya kazandırılan kalıcı yatırımları anlattı

Büşra Özdemir, COP31 hazırlıklarıyla Antalya’ya kazandırılan altyapı, ulaşım, su ve çevre yatırımlarının kalıcı etkilerini mecliste açıkladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Merve Çelik

cop31 hazırlıklarıyla antalya'ya kazandırılan kalıcı yatırımları anlattı

Meclis oturumunda COP31 değerlendirmesi:

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Birinci Oturumu, Başkan Vekili Büşra Özdemir başkanlığında yoğun gündemle toplandı. Toplantıda Özdemir, Antalya’nın COP31 gibi büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı ve Belediye'nin hazırlık sürecinde yürütülen çalışmaları meclise aktardı.

Meclisin gündeminde toplam 148 madde bulunurken, Özdemir özellikle kentte bırakılacak kalıcı yatırımların altını çizdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili kurumlarla eşgüdüm halinde yürüttüğü çalışmalarda altyapıdan ulaşıma, sudan çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda somut adımlar atıldığı belirtildi.

altyapı ve yol çalışmaları:

Özdemir, çalışmaların en önemlilerinden biri olarak Yaşar Sobutay Bulvarı projesini gösterdi. Sadece asfalt yenilemesi yapılmadığını, önce kapsamlı bir altyapı ve yağmur suyu projesi hayata geçirildiğini söyledi. Bölge için planlanan 12 bin 500 metrekarelik ve 5 ayrı otopark ile otel servisleri ve vatandaşların park ihtiyaçlarının giderildiği, kaldırımlarda bazalt taş kaplama, aydınlatma ve bisiklet yollarıyla turizme yakışır bir yol düzenlemesi yapıldığı aktarıldı.

Havalimanı, kargo ve genel havacılık terminalinin ulaşım yollarında da yağmur suyu düzenlemesi, asfalt, kaldırım ve kavşak düzenlemeleri gerçekleştirildi. Ayrıca ANFAŞ önünde iki yol, Serik Caddesi üzerinde 15 cep ve EXPO üst geçidindeki yürüme yüzeyi çalışması tamamlandı; ters şerit uygulamaları için geçiş düzenleri sağlandı.

su ve atık su yatırımları:

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su çalışmalarının COP31'e özel değil, bölgenin geleceğine dönük planlandığını belirten Özdemir, Aksu’daki su kaynaklarına yönelik adımları anlattı. Mevcut 3 derin sondajın 6'ya çıkarıldığı, Aksu TİGEM İçme Su Üretim Tesisi’nden sisteme su verildiği ifade edildi. Bu düzenlemelerin hem turizme hem de yerleşik nüfusa hizmet edeceği vurgulandı.

Belek için Serik Karada İçme Su Üretim Tesisi devreye alındı; Kundu bölgesi için ise Aksu TİGEM’den yeni isale hattı tamamlandı. Ayrıca Sıfır Atık Köyü’nün içme suyu hattı yapıldı. Yıllardır süregelen ve bir protokol revizesi gerektiren Yukarıkocayatak, TOKİ Konutları ve Çandır Mahallesi atık su sorunu çözülerek bölgenin atık suları Serik Atık Su Arıtma Tesisine yönlendirildi; burada kapasite artırımı ve ilave proseslerle tarımsal sulama kriterlerinde arıtılmış atık su üretimi hedeflendi.

toplu ulaşım ve güvenlik yatırımları:

Ulaşımda toplam 100 toplu taşıma aracının alındığını belirten Özdemir, bunun 50 adet CNG’li otobüs ve 50 adet midibüs olarak şehre kazandırıldığını söyledi. CNG dolum tesislerinin kurulumu, kontrolsüz kavşakların sinyalizasyona kavuşturulması ve şehir genelindeki ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler de yapıldı.

Alandaki güvenlik ve acil müdahale kapasitesi için emniyet ile iş birliği içinde yeni itfaiye araçları satın alınarak şehrin hizmetine sunuldu. Park Bahçeler ve Çevre Koruma Daire Başkanlıkları ile lojistik destekler, peyzaj ve hafriyat çalışmalarında yoğun emek verildiği belirtildi.

etkinlikler, ödüller ve iklim mesajı:

Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin COP31 alanında ve şehir genelinde 144 etkinlikle yer alacağını aktardı. İklim konusunda ise tek bir şehrin çabalarının yeterli olmadığını, küresel anlamda ortak hareketin önemini vurguladı. Kentin iklim direncine yönelik çalışmalarının son 7 yılda sürdürüldüğünü ve bunun 32 ulusal ve uluslararası çevre ödülüyle tescillendiğini hatırlattı.

Özdemir, sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini belirterek Antalya’nın hem COP31’e hazırlandığını hem de geleceğe dönük somut altyapı ve hizmet yatırımlarıyla sürdürülebilirlik ve dirençliliğe katkı sağladığını ifade etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN COP31 HAZIRLIK SÜRECİNDE HUMMALI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN COP31 HAZIRLIK SÜRECİNDE HUMMALI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEYEN BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, "TÜM KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞARAK ANTALYA’DA ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİRDİK" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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