Kışa hazır filoyla yollar güçlendirildi: 577 yeni makine envantere girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen "2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı, Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni"nde yeni araç ve ekipman alımlarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, kış koşullarında ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması için yürütülen hazırlıkları değerlendirdi.

2026 alımları ve envanterdeki yenileme:

Bakan Uraloğlu, 2026 yılı içinde 2 milyar 135 milyon lira bedelle; ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, asfalt plenti, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadelede kritik öneme sahip araçlardan oluşan 263 makine ve 314 ekipman olmak üzere toplam 577 adet makine ve ekipmanı kara yollarının envanterine kattıklarını söyledi. Alımların yüzde 80'inin yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bakan, son alımlarla makine parkının yenileme değerinin yaklaşık 768,5 milyon dolar seviyesine çıktığını belirtti. Bugün itibarıyla kara yollarının toplam 15 bin 335 makine ve ekipmanla, bunlardan 5 bin 818