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Fidan ile Neculaescu Brüksel'de bölgesel güvenlik gündemini görüştü

Fidan, Brüksel'de düzenlenen İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan ile Neculaescu Brüksel'de bölgesel güvenlik gündemini görüştü

Fidan ile Neculaescu Brüksel'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Fidan'ın Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için Brüksel'de bulunduğu çerçevede yapıldı.

Toplantı vesilesi ve gündem:

Taraflar, toplantının merkezindeki konular çerçevesinde bir araya geldi ve ikili temaslarını sürdürdü. Görüşme, Bakan Fidan'ın toplantı programı kapsamında planlanan temaslardan biri olarak gerçekleşti.

Fidan'ın Brüksel programı:

Hakan Fidan Belçika temasları kapsamında programına devam ediyor; Brüksel'de düzenlenen toplantı ve ikili görüşmeler, Bakan'ın gündeminde öncelikli yer tutuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI DAN NECULAESCU İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI DAN NECULAESCU İLE GÖRÜŞTÜ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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