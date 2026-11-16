Aziz Yıldırım ve Nuri Aslan'ın nezaket buluşması

Aziz Yıldırım’ın İBB ziyareti:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret, kulüp ve belediye temsilcilerinin bir araya geldiği samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Katılımcılar ve görüşme:

Yıldırım’a görüşmede Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Peker ve Yusuf Buğra Tanık ile kulübün Tarih Danışmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin eşlik etti.

Toplantı sırasında görüşülen konulara dair ayrıntı paylaşılmadı; ancak görüşme, taraflar arasında nezaket ve iletişim zemininde geçti.

Hediye takdimi ve kapanış:

Samimi bir ortamda sürdürülen ziyaretin sonunda Aziz Yıldırım ile Nuri Aslan karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Görüşme, kulüp ve belediye yetkilileri arasındaki ilişkilerin sürdürülmesine işaret eden bir nezaket ziyareti şeklinde sonlandı.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AZİZ YILDIRIM, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (İBB) BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.