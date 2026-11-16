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Fidan Brüksel'de bölgesel güvenlik oturumunda aile fotoğrafına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık toplantısında Karadeniz oturumuna katılıp aile fotoğrafında yer aldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:14

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan Brüksel'de bölgesel güvenlik oturumunda aile fotoğrafına katıldı

Toplantıya katılım:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı için temaslarını sürdürüyor. Toplantı kapsamında düzenlenen Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi başlıklı oturuma katıldı.

Aile fotoğrafı ve diplomasi:

Toplantı sonrası çekilen aile fotoğrafında Hakan Fidan da yer aldı. Toplu kareler, toplantıya katılan bakanlar ve heyetlerin bir arada olduğunu gösteren geleneksel bir unsur olarak dikkati çekti.

Fidan'ın Brüksel temasları, toplantıdaki oturum ve fotoğrafın ardından yapılacak ikili görüşmeler ve değerlendirmelerle devam ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BELÇİKA’DA AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, BELÇİKA’DA AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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