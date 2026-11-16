çelik: terörsüz bölge için suriye, ırak ve iran adımları birbirinden ayrı düşünülemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında gündeme dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Çelik, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sonrasında başlatılan fon soruşturmasının tüm boyutlarıyla yürütüldüğünü, ihmali, kusuru ya da kastı olanların mutlaka hesap vereceğini belirtti.

fon krizi ve soruşturmanın seyri:

Çelik, fon krizine ilişkin olarak yapılan çalışmaları ve kurul mekanizmasını anlattı. Fon Koordinasyon Kurulu'nun eşgüdüm sağlamak üzere görev başında olduğunu, tasfiye sürecinin kurul kararları doğrultusunda devam ettiğini ifade etti. Ayrıca adli sürecin de ciddi şekilde işletildiğini vurgulayan Çelik, manipülasyon yapanların ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanmasına yönelik güçlü adımlar atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu'nun (DDK) devreye girdiğini hatırlatan Çelik, kurumun elindeki yetkilerle sistemin tüm verilerini inceleyebileceğini ve bu çalışmanın sonraki yol haritası için belirleyici olacağını kaydetti. Çelik, "İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir" diyerek, hiçbir iddianın siyasi koruma altında kalmayacağını, aynı zamanda haksız linç kampanyalarına da müsaade edilmeyeceğini belirtti.

kkTC, filistin ve cop31 değerlendirmesi:

Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıldönümü dolayısıyla KKTC'ye selam ve bağlılık mesajı iletildiğini, Türkiye'nin KKTC'nin egemenlik hakları ve Kıbrıs Türk davasının korunmasında kararlı duruşunu sürdüreceğini söyledi. Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıldönümüne de değinen Çelik, "1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti" hedefinin savunulmaya devam edeceğini aktardı.

COP31'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, etkinliklerin verimli geçtiğini ve dünyanın ciddi çevresel bir tehdit altında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iklim adaleti ve yeşil kalkınma vurgularını önemsediklerini belirten Çelik, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin artık bir BM projesi haline geldiğini ifade etti.

COP31'deki diplomasi trafiğini de anlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri ve liderlerin zeytin ağacı dikme eylemine atıfta bulunarak, aynı dönemde İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilerin zeytinlerini yok etmesinin sembolik olarak karşılık bulduğunu söyledi. Çelik, Erdoğan'ın küresel gündemde geniş bir yelpazede temaslarda bulunduğunu ve Türkiye'nin diplomasi çalışmalarında aktif rol oynadığını vurguladı.

bölgesel güvenlik, terörsüz Türkiye ve entegrasyon hedefleri:

Terörsüz Türkiye yaklaşımının tarihsel olarak önemli bir aşamaya geldiğini söyleyen Çelik, yol haritasının çerçeve yasa ile belirlendiğini, teyit ve tespit mekanizmalarının işletileceğini belirtti. Terör örgütünün silah bırakmasının teyit edilmesi halinde MGK onayıyla yasada öngörülen hükümler hayata geçirilecektir. Çelik, bölgenin ihtiyaç duyduğu şeyin huzur olduğunu ve Siyonist saldırganlık ile emperyalist bölücü faaliyetlere karşı ortak geleceğe yönelik güven ortamı oluşturulmasının hedeflendiğini anlattı.

Çelik, SDG entegrasyon süreci, Irak'taki YBŞ'nin Sincar'ı boşaltması kararının önemine dikkat çekti ve silah bırakmanın ötesinde idari reformların ve toplumsal kapsayıcılığın sağlanmasının gerekliliğini vurguladı. Silahların gölgesinin kalkmasıyla demokrasinin, kapsayıcılığın ve ekonomik güvenlik mimarisinin önü açılacağı ifade edildi.

Irak, Suriye ve İran bağlamında terörsüz bölge perspektifinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Çelik, İran'daki PJAK tehdidine ilişkin yürütülen dış müdahalelere dikkat çekti: "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nasıl iç içeyse, terörsüz bölge açısından da Suriye, Irak, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz."

gazze, insani yardım ve uluslararası sorumluluk:

Çelik, Gazze'deki insani koşullara ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Kışın ağır koşullarının Gazze'de gerçek bir faciaya dönüştüğünü, İsrail'in 150 bin çadırın girişini engellediği iddiasını BM sözcüsüne atıfta bulunarak aktardı. Ayrıca Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıda sağlık çalışanları ve sivillerin hayatını kaybetmesinin vahşeti gösterdiğini vurguladı.

Çelik, barış sürecinin ikinci aşamasına geçilebilmesi için yardımların güçlü şekilde Gazze'ye ulaşması gerektiğini, Hamas'ın 30 Temmuz'da ikinci aşamaya geçiş şartlarını kabul ettiğini ancak İsrail'in somut adım atmadığını söyledi.

Son olarak, dünyanın daha geniş çaplı bir çatışmaya doğru sürüklenme tehlikesine dikkat çeken Çelik, Hürmüz'den Babülmendep'e kadar geniş bir coğrafyada istikrarsızlığın küresel tedarik zincirlerini, gıda güvenliğini ve insan hayatını etkileyebileceğini ifade etti. Türkiye'nin diplomasi kanallarını işletme iradesine sahip olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel ve küresel gerilimleri düşürücü diplomasi yürüttüğünü aktardı.

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 50 maddelik 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun dikkatle okunması gereken ilkeler ve yol haritası içerdiğini söyledi. Sürecin mevcut küresel ve bölgesel gerilimler ışığında yürütüldüğünü, uluslararası mekanizmaların zorluklarla karşı karşıya olduğu bir ortamda çözüm modellerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terörsüz bölge açısından Suriye, Iran, İran’da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz"