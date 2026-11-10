COP31 ile yerelden küresele yatırım fırsatı: Türkiye üretim ve ihracatta ivme kazanmalı

AFSİAD'dan COP31 değerlendirmesi:

Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Kadir Sayın, Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi'nin ülke için yalnızca diplomatik bir etkinlik olmadığını; aynı zamanda ekonomi, üretim kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından somut yatırım fırsatları sunduğunu açıkladı. Sayın, zirvenin "Uygulama COP'u" vizyonunun hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek alınan kararların reel yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

uygulama odaklı kararların yatırımlara dönüşmesi:

Sayın'a göre COP31 gündemindeki emisyon azaltımı, iklim finansmanı ve adil geçiş gibi başlıkların etkili olması için bu kararların doğrudan üretimi güçlendiren ve teknolojik yetkinlikleri artıran projelere dönüştürülmesi gerekiyor. Temiz enerji, su ve enerji verimliliği, gıda kayıplarının azaltılması, verimli lojistik ve atıkların yeniden üretime kazandırılması alanlarındaki yatırımların başta kırsal ve sanayi bölgeleri olmak üzere bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini vurguladı.

yerelden küresele bağlantılar ve KOBİ katılımı:

Yereldeki dönüşümün Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını söyleyen Sayın, farklı bölgelerdeki üreticilerin, tedarikçilerin ve girişimcilerin uluslararası yatırım ile teknoloji ağlarına bağlanmasının önemine dikkat çekti. KOBİ'lerin bu sürece etkin katılımının yerel kazanımları ülke geneline taşıyacağını ve üretim ile ihracat gücünü yukarı çekeceğini belirtti.

Yeni nesil ortak üretim modelleri ve teknoloji ortaklıklarının, COP31 kaynaklı uluslararası görünürlüğün kalıcı ticari ilişkilere dönüşmesinde anahtar rol oynayacağını ifade etti. Bu bağlamda TOBB Başkanlığı görevlendirmesinden söz ederek Rifat Hisarcıklıoğlu’nun COP31 İş Dünyası Elçisi rolünün Türk iş dünyasının uluslararası yatırım ve finansman çevreleriyle ilişkilerini güçlendirebileceğini dile getirdi.

finansman, teknik destek ve kamunun rolü:

Yeni yatırımların hayata geçirilmesinde en kritik ihtiyacın erişilebilir finansman olduğunu belirten Sayın, KOBİ'lerin dönüşüm sürecinde yalnızca kredi değil aynı zamanda teknik danışmanlık ve proje hazırlama desteğine de ihtiyaç duyduğunu söyledi. İşletmelerin düzenlemeleri, uygulama takvimlerini ve destek şartlarını önceden bilmesinin uzun vadeli yatırım kararlarını kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Sayın, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, yerli teknoloji sağlayıcılarının dönüşüm projelerine dahil edilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin derinleştirilmesi ve çalışanlara yönelik mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılmasının bu süreci hızlandıracağını belirtti.

zirvenin başarısı yatırımlarla ölçülmeli:

AFSİAD ve AFSİAD Federasyonu olarak üyelerin yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarına ulaşmasını öncelik haline getirdiklerini aktaran Sayın, zirvenin başarısının uluslararası katılımın ötesinde, sonrasında gerçekleştirilecek yatırımlar, finansmana erişen KOBİ’ler, kurulan ticari bağlantılar ve yaratılan nitelikli istihdamla ölçülmesi gerektiğini söyledi. Antalya'da başlayan iş birliklerinin Türkiye’nin farklı illerinde somut projelere dönüşmesinin üretimden ihracata kadar ekonomik gücü artıracağını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Kadir Sayın, COP31 organizasyonunda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, zirvenin Türkiye için yeni yatırım kapıları ve rekabet avantajları açtığını bir kez daha hatırlattı.

AFSİAD FEDERASYONU GENEL BAŞKANI VE AFSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KADİR SAYIN