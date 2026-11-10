Özel Ümit Hastaneleri 10 kasımda Atatürk için vefa töreni düzenledi

Tören detayları:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Eskişehir’de Özel Ümit Hastaneleri’nin Batıkent ve Vişnelik yerleşkelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Hastane çalışanları, yağmur altında bina önlerinde bir araya gelerek saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu; tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü.

başhekim dr. ali züberi'nin mesajı:

Özel Ümit Batıkent Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, anma programında Atatürk’ün aklı, bilimi ve çağdaşlığı rehber edinerek Türkiye’ye aydınlık bir gelecek bırakan eşsiz bir devlet adamı olduğunu vurguladı. Dr. Züberi tören sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, aklı, bilimi ve çağdaşlığı rehber edinerek bizlere aydınlık bir gelecek bırakan eşsiz bir devlet adamıdır. Bizlere düşen en önemli görev, onun gösterdiği yolda ilerlemek, emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve ülkemize her alanda katkı sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun."

dr. cüneyt kemal aksay'ın vurguları:

Özel Ümit Hastanesi Vişnelik yerleşkesinde söz alan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Cüneyt Kemal Aksay, 10 Kasım’ın yalnızca bir yas günü olmadığını, Atatürk’ü anlama ve anlatma günü olduğunu belirtti. Aksay, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ü anma, onun hedef koyduğu değerleri anlama ve anlatma zamanıdır. Atatürk’ün bu ülke ve millet için yaptıklarını gelecek nesillere aktarmak bizim vatan ve namus borcumuzdur."

Aksay ayrıca, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı devam ederken bile ülkenin geleceğini inşa etmeye başladığını hatırlatarak somut örnekleri paylaştı: "1920’de Büyük Millet Meclisi ve Anadolu Ajansı kuruldu. 1921’de ilk anayasa kabul edildi, Maarif Kongresi toplandı. Tüm bunlar savaş devam ederken gerçekleştirildi. Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü, kendisine ve milletine olan inancını bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum."

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ÖZEL ÜMİT HASTANELERİ’NİN BATIKENT VE VİŞNELİK YERLEŞKELERİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI.