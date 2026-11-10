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Kentsel dönüşümden sahneye: Folkart COP31'de kültürle iklim gündemini genişletiyor

Folkart, Antalya'da başlayan COP31'te 'İklim Destekçisi' oldu; Yeşil Bölge'de Küçük Amfitiyatro sponsorluğuyla kültür-sanat programlarına destek veriyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kentsel dönüşümden sahneye: Folkart COP31'de kültürle iklim gündemini genişletiyor

Folkart'ın COP31'teki rolü:

Folkart, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım 2026'ya kadar sürecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'in 'İklim Destekçileri' arasında yer aldı. Şirket, zirvenin Yeşil Bölge alanındaki Küçük Amfitiyatro'nun sponsorluğunu üstlenerek konferans boyunca düzenlenecek kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

kültür-sanat üzerinden farkındalık:

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, şirketin sponsorluk tercihinin iklim gündeminin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlama hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Sancak, gayrimenkul sektörünün şehir yaşamı ve kaynak kullanımı üzerinde uzun vadeli etkileri olduğuna dikkat çekerek, 'Gayrimenkul sektöründe attığımız her adım, uzun yıllar boyunca insanların hayatında karşılık buluyor. Bu nedenle yapıların tasarımından malzeme seçimine, enerji kullanımından doğal kaynakların korunmasına kadar her aşamada geleceği düşünmek zorundayız' dedi.

Sancak, Küçük Amfitiyatro sponsorluğunun, sanat yoluyla toplumsal bilinç oluşturmaya hizmet edeceğini belirtti: 'Sanat, insanları ortak duygular etrafında buluşturuyor. Folkart Küçük Amfitiyatro’da düzenlenecek etkinliklerin, iklim gündeminin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını önemsiyoruz.' Bu yaklaşım, iklim meselesinin yalnızca teknik çözümlerle değil, kültürel ve sosyal araçlarla da ele alınması gerekliliğini öne çıkarıyor.

kentsel kimlik ve sorumluluk:

Folkart, İzmir'de kentsel kimliği dönüştüren projelere imza atan bir gayrimenkul geliştiricisi olarak tanınıyor. Şirket yetkilileri, COP31 kapsamındaki katkının sektörde örnek teşkil edecek uygulamaların ve çok sektörlü diyalogların oluşmasına zemin hazırlamasını bekliyor.

Sancak sözlerini, 'Folkart olarak daha yaşanabilir kentlere katkı sunmayı işimizin temel sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31’de ‘İklim Destekçisi’ olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Konferansın, farklı sektörlerin deneyimlerini paylaşmasına ve ortak çözümler geliştirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz' şeklinde tamamladı. Bu mesaj, özel sektörün iklim politikalarına katılımının ve kültür-sanatın iletişim gücünün önemine işaret ediyor.

Konferans süresince Küçük Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek programlar, iklim gündemini daha geniş ve çeşitli izleyici kitlelerine taşımayı hedefliyor; aynı zamanda sürdürülebilir şehir tasarımı, enerji verimliliği ve toplumsal katılım gibi konularda farkındalık yaratma amacı taşıyor.

FOLKART YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESUT SANCAK

FOLKART YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESUT SANCAK

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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