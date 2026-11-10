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ATO'dan esenboğa'nın hub olması ve serbest bölge talebiyle bakan ziyareti

ATO Başkanı Gürsel Baran liderliğindeki heyet, Esenboğa'nın hub yapılması, doğrudan dış hatların artırılması ve Ankara'ya serbest bölge kurulması taleplerini Uraloğlu'na iletti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ATO'dan esenboğa'nın hub olması ve serbest bölge talebiyle bakan ziyareti

ATO heyeti bakan Uraloğlu'nu ziyarette Başkent'in ulaştırma önceliklerini aktardı:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ederek Başkent'in ulaşım altyapısı, uluslararası hava bağlantıları ve ekonomik gelişimine ilişkin taleplerini iletti. Heyette ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Adem Ali Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mücahit Şentürk, Sabahat Altınışık ve Selim Gökşin ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran bulundu.

Ankara'nın öncelikleri ve somut talepler:

Baran, görüşmede özellikle Esenboğa Havalimanı'nın bir HUB (aktarma merkezi) haline getirilmesi, Ankara'dan yurt dışına doğrudan uçuş ağının genişletilmesi ve Başkent'e serbest bölge kurulması taleplerini gündeme taşıdı. ATO, doğrudan uçuşların iş, sağlık, kongre ve kültür turizmi açısından Ankara'nın potansiyelini daha iyi değerlendireceğine dikkat çekti ve Türk Hava Yolları (THY) ile AJet başta olmak üzere ilgili şirketlerle temasların sürdüğünü belirtti.

Baran, Ankara'nın coğrafi konumunun yalnızca Başkent'e değil Anadolu'nun geniş bir bölümüne hizmet verebilecek bir hava ulaşım merkezi konumunu desteklediğini vurguladı. Doğrudan seferlerin artmasının hem zaman hem maliyet açısından avantaj sağlayacağı ve Esenboğa'nın uluslararası aktarma noktası olmasının bölgesel hareketliliği artıracağının altını çizdi.

Esenboğa, demiryolu projeleri ve ekonomik etkileri:

Görüşmede ATO, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin tamamlanmasının Başkent için önemine işaret etti. Baran, bu yatırımların Başkent'in ticaret ve lojistik kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti ve Esenboğa'ya metro entegrasyonunun şehir içi ulaşım imkanlarını güçlendireceğini söyledi.

ATO'nun verdiği ekonomik veriler de tartışmada öne çıktı: Baran, 2025 yılı değerleri olarak Başkent'in 18,5 milyar dolar ihracat ve 20,8 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini hatırlatarak Ankara'nın savunma sanayisi ve yüksek katma değerli üretimdeki güçlü konumunu vurguladı. Bu veriler ışığında doğrudan uçuşların artmasının, iş dünyasının yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracağı ve yatırım ile turizmi destekleyeceği belirtildi.

Baran ayrıca, Ankara'dan yurt dışına gerçekleştirilen doğrudan uçuşların sayısının, şehrin ekonomik büyüklüğü ve ticaret hacmiyle kıyaslandığında yetersiz kaldığını söyledi ve Avrupa'nın önemli merkezlerine İstanbul'dan düzenlenen sık seferlerle Ankara arasındaki farkın kapatılmasını istedi.

Serbest bölge talebinin gerekçeleri:

ATO heyeti, Ankara'ya serbest bölge kurulmasının yabancı yatırımları çekme, ihracata yönelik üretimi artırma ve uluslararası ticareti güçlendirme açısından önemli fırsatlar sunacağını aktardı. Baran, Başkent'in kara ve demir yolu bağlantıları, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleriyle serbest bölge için uygun altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Heyet, Ankara'da kurulacak serbest bölgenin yalnızca şehir merkezine değil çevre illere de ekonomik katkı sağlayacağını, yatırımcılara sunulacak avantajların yeni yatırımları teşvik edeceğini ve üretim ile ihracatı destekleyeceğini ifade etti.

Görüşme, ATO'nun ulaşım yatırımları ve uluslararası bağlantılar üzerinden Ankara'nın ekonomik gücünü artırma hedefini bakanlık nezdinde tekrar vurgulaması niteliğinde gerçekleşti. Taraflar, ulaşım altyapısı projelerinin tamamlanması ve uluslararası uçuş ağının genişletilmesine yönelik temasların sürdürüleceği konusunda mutabık kaldı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN VE BERABERİNDEKİ ATO HEYETİ, LAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI...

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN VE BERABERİNDEKİ ATO HEYETİ, LAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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