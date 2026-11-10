Darıca'da 50 dönümlük spor köyü gençlere çok branşlı imkan sunacak

Proje sahasında çalışmalara başlandı:

Darıca ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük alanda planlanan Spor Köyü Projesinin yapım çalışmalarına başlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, proje sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden proje takvimi ile uygulama detayları hakkında bilgi aldı.

Projenin bileşenleri ve kapasitesi:

Proje tamamlandığında tesiste nizami futbol sahası, atletizm pisti, tribün, soyunma odaları, idari ofisler, sporcu kamp ve eğitim merkezi ile tenis kortu yer alacak. Farklı branşlara yönelik bu tesisler, ilçenin mevcut spor altyapısını güçlendirmeyi ve aynı alanda çok sayıda faaliyetin yürütülebilmesini hedefliyor.

Gençlik, altyapı ve gelecek hedefleri:

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin Darıca'nın geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak gençlerin farklı spor dallarında kendilerini geliştirebilmeleri için modern imkanlar sunacaklarını söyledi. Bıyık, projenin gençlerin yeteneklerini keşfetmesine, profesyonel spor hayatına hazırlanmalarına ve ilçenin spor kültürünün genişlemesine katkı sağlayacağını belirtti.

Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ile Spor Köyü yatırımlarının birlikte tamamlanmasının ardından Darıca'nın futbol, basketbol, voleybol, tenis ve atletizm başta olmak üzere birçok branşta daha güçlü bir altyapıya kavuşması bekleniyor. Başkan Bıyık, projenin hayata geçirilmesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yetkililer, tesislerin etaplar halinde açılacağını ve genç sporcular ile kulüplerin programlı kullanımı için bir takvim oluşturulacağını belirtiyor. İlçe yönetimi, Darıca'yı spor tesisleri ve yetiştirdiği sporcularla öne çıkan bir merkez haline getirmek için çalışmaları sürdürecek.

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 50 DÖNÜMLÜK ALANDA HAYATA GEÇİRİLECEK SPOR KÖYÜ PROJESİ'NİN YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.