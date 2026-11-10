Toptan satışta yüzde 30'la lider kalan Petrol Ofisi Grubu bayileriyle kutladı

kutlama ve pazar liderliği:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 yılı ağustos ayı verilerine göre toptan satışlar pazarında yüzde 30 pazar payı ile liderliğini sürdüren Petrol Ofisi Grubu, bu başarısını İstanbul'da düzenlenen bayi toplantısında iş ortaklarıyla kutladı. Etkinlikte grup yöneticileri sektörün son üç yılda yaşadığı dönüşümleri ve önümüzdeki dönemin önceliklerini değerlendirdi.

Toplantıya Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç ve Akaryakıt Toptan Satışlar Kıdemli Müdürü Celal Ersan katıldı. Yöneticiler, grup ile bayiler arasındaki koordinasyonun başarının merkezinde olduğunu vurguladı.

tedarik gücü ve altyapı:

Yöneticiler, küresel krizler, savaşlar ve ambargoların akaryakıt piyasasına yansımalarını ele alırken, Petrol Ofisi Grubu'nun kriz dönemlerinde uyguladığı yönetim yaklaşımını paylaştı. Grubun Türkiye genelinde 400'ü aşkın bayi üzerinden ticari ve endüstriyel müşterilere hizmet verdiği, bunun yanında 9 akaryakıt terminali ve 1,5 milyon metreküplük yakıt depolama kapasitesi ile tedarik güvenliğini desteklediği belirtildi.

Toplantıda, yakıtın ihtiyaç duyulan zamanda ve noktaya ulaştırılması, bayilerle yürütülen lojistik koordinasyon ve sürekli tedarik sağlama mekanizmaları ön plana çıktı. Katılımcılar, özellikle enerji arz güvenliği konusunun şirketlerin stratejik planlarında üst sıralarda yer aldığını kaydetti.

gelecek beklentileri ve iş ortaklarına öneriler:

Petrol Ofisi Grubu Akaryakıt Toptan Satışlar Kıdemli Müdürü Celal Ersan, toplantıda 2027 yılı piyasa beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersan, küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin önümüzdeki yıl da sektör üzerinde etkili olacağını ifade etti ve enerji arz güvenliğinin hem Türkiye hem dünya için öncelikli gündem maddesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ersan, iş ortaklarına yönelik önerilerde bulundu: uzun vadeli güvene dayalı, etik ve sağlam stratejiye sahip partnerlerle çalışılması; büyük projelere temkinli yaklaşılması; mevcut kazanımların ve finansal istikrarın korunması; sağlıklı nakit akışı yönetiminin ve nitelikli insan kaynağının elde tutulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca iş süreçlerine yapay zekâ entegrasyonu ile veri odaklı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesini ve şirketlerin ciro büyümesinin yanı sıra kârlılık ile pazar penetrasyonuna odaklanmalarını önerdi.

Toplantıda ayrıca EPDK verilerine atıfta bulunularak, Petrol Ofisi Grubu'nun 2025 yılında yüzde 25,7 pazar payı ile liderliğini üst üste 18. yıla taşıdığı hatırlatıldı. Etkinlik, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara'nın sunumuyla devam etti ve gala yemeği ile Alya'nın konseriyle son buldu.

EPDK’NIN 2026 YILI AĞUSTOS AYI VERİLERİNE GÖRE TOPTAN SATIŞLAR PAZARINDAKİ LİDERLİĞİNİ YÜZDE 30 PAZAR PAYI İLE DEVAM ETTİREN PETROL OFİSİ GRUBU, BAŞARISINI İSTANBUL’DA BAYİLERİYLE BİRLİKTE KUTLADI.