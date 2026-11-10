Turkcell gelir ve abone büyümesiyle üçüncü çeyrekte kârlılığını güçlendirdi

Turkcell üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Turkcell, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 6,2 artırarak 82 milyar TL seviyesine taşıdı. Operasyonel kârlılıktaki güçlenme ile birlikte konsolide FAVÖK 36,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, şirket dönemi 6,7 milyar TL net kârla kapattı. Yönetim, gelir büyümesini operasyonel disiplinle destekleyerek kârlılık hedeflerine olan güvenin arttığını vurguladı.

finansal performans ve kârlılık:

Üçüncü çeyrekte Turkcell’in güçlü gelir artışı, hem operasyonel verimlilik hem de fiyat düzenlemelerinin etkisiyle desteklendi. Şirketin kamuya yansıyan verilerine göre FAVÖK marjı önemli oranda iyileşirken, yönetim bu sonuçları teknoloji yatırımları ve disiplinli gider yönetimine bağladı. Techfin segmenti ise yıllık bazda yüzde 8,9 oranında büyüyerek grup gelirlerine katkısını sürdürdü.

abone kazanımı ve altyapı yatırımları:

Operasyonel tarafta Turkcell üçüncü çeyrekte 579 bin net mobil abone kazanımı sağladı; söz konusu dönemde faturalı abone sayısına 701 bin net yeni abone eklendi. Mobil abone sayısı 40,6 milyona ulaşırken, sabit genişbant abone sayısı 3,3 milyon, fiber abone sayısı ise 2,7 milyon oldu. Sabit Kablosuz Erişim (FWA) ürünleri içinde yer alan Superbox, güçlü talep sayesinde 2019 sonundan bu yana en yüksek çeyreklik yeni abone kazanımını gerçekleştirdi; aynı dönemde Superbox net abone kazanımı 101 bin oldu.

Fiber altyapı genişlemesi de üçüncü çeyrekte sürdü; şirket kendi fiber ağını 242 bin yeni haneye daha taşıdı ve net 39 bin yeni Turkcell Fiber abonesi kazandı. Bireysel fiber aboneleri arasında 1.000 Mbps ve üzeri paketleri tercih edenlerin oranı geçen yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 11'den yüzde 38'e yükseldi; bu geçişler bireysel fiber ARPU'sunda yükseliş sağladı.

dijital hizmetler, yenilenebilir enerji ve stratejik adımlar:

Dijital İş Servisleri, kurumsal müşterilere sunduğu uçtan uca çözümler sayesinde üçüncü çeyrekte gelirlerini yıllık bazda yüzde 65,3 artırdı ve bu iş kolunun konsolidede payı yaklaşık yüzde 13'e ulaştı. Veri merkezi ve bulut hizmetleri konusunda GPU tabanlı çözümler ve yapay zekâ altyapılarına yatırım planları öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarında Turkcell, üçüncü çeyrekte Ankara'da devreye aldığı 16,3 MW kapasiteli güneş santraliyle saha tipi güneş enerjisi kurulu kapasitesini 175,4 MW'a çıkardı; santrallerdeki aktif kapasite 90,8 MW olarak bildirildi. Toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitesi 115,5 MW seviyesine ulaştı ve enerji giderlerinin gelirlere oranında iyileşme sağlandı.

Stratejik yatırım adımları kapsamında Turkcell, Togg'daki iştirak payını yüzde 23'ten yüzde 34'e yükseltmek üzere Kasım ayında pay alım sözleşmesi imzaladı. Yönetim, Togg'un mevcut pazar konumu ve yeni modellerle uzun vadede büyüme potansiyeline vurgu yaptı.

teknoloji ve küresel temsil:

Şirket 5G yatırımlarının somut uygulamalarını da öne çıkardı; üçüncü çeyrekte robotik cerrahi sisteminden alınan görüntü ve sesin Türkiye'de ilk kez 5G altyapısı üzerinden ağ dilimleme ile gerçek zamanlı aktarılması sağlık alanında bir adım olarak gösterildi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, GSMA Yönetim Kurulu'na ikinci kez seçilerek hem şirketin hem de Türkiye'nin uluslararası platformlardaki temsil gücünü artırdı.

Kurumsal verimlilik ve müşteri deneyimine yönelik adımlar arasında İstanbul Finans Merkezi'ndeki yeni yerleşke yatırımı, Turkcell Çözüm Gücü ile kanal entegrasyonu ve Turkcell One ile servislerin tek platform altında toplanması yer aldı. Yönetim, üçüncü çeyrek sonuçlarının yıl sonu hedeflerine ulaşma yönündeki beklentilerini güçlendirdiğini belirtti.

TURKCELL 2026 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE KONSOLİDE GELİRLERİNİ YILLIK BAZDA YÜZDE 6,2 ARTIRARAK 82 MİLYAR TL'YE YÜKSELTTİ. ŞİRKETİN KONSOLİDE FAVÖK'Ü 36,2 MİLYAR TL'YE, FAVÖK MARJI YÜZDE 44,2'YE ULAŞIRKEN NET KÂRI 6,7 MİLYAR TL OLDU.