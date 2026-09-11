Beyşehir'de tarladan sofraya gıda güvenliği için kapsamlı denetim

Denetimlerin kapsamı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerinde tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla saha denetimleri gerçekleştirdi. Sağlanan kontrollerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları incelendi. Denetimlerde eksikliği tespit edilen hususlara ilişkin doğrudan yönlendirme ve değerlendirme yapıldı.

İşletme sahipleri ve personel bilgilendirildi:

Denetimler sırasında işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği ile personel hijyeni konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim ve bilgilendirmenin amacı, gıda kaynaklı riskleri azaltmak ve tüketici sağlığını korumak olarak açıklandı. Denetim ekibi, hijyen uygulamalarının sürekliliğinin önemine vurgu yaptı.

Resmi kontrol ve başvuru kanalları:

Açıklamada, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve satan işletmeler ile toplu tüketim yerlerindeki resmi kontrol ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşların toplu tüketim yerlerinde veya alışveriş sırasında karşılaştıkları gıda güvenliği sorunlarını Tarım ve Orman Bakanlığının 174 ALO GIDA hattına bildirebilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, Beyşehir'de gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik resmi kontrollerin devam edeceğini duyurdu.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENLİ GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.