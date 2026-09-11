Yeni eğitim yılı güvenliği Gökmen Çiçek başkanlığında ele alındı

Vali başkanlığında toplantı:

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık ve Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda yeni döneme ilişkin hazırlıkların son durumu ve okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak görev dağılımı ele alındı.

Katılımcılar:

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanları katıldı.

Gündem ve değerlendirme:

Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, okulların güvenliği, öğrencilerin güvenli ulaşımı, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi. Vali Çiçek, toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların başlamadan önce gerekli tüm tedbirleri aldığını vurgulayarak, "Huzurlu bir eğitim öğretim yılı için gerekli her türlü tedbir ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından alınmıştır. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ve katılımcılar arasında gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından sona erdi.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK VE OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI, VALİ GÖKMEN ÇİÇEK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.