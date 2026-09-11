Kapadokya'da tatilcilere yeni deneyim: aronya hasadı

Kapadokya'da aronya hasadı turistlere farklı deneyim sundu

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’da, Avanos ilçesinde düzenlenen aronya hasadı etkinliğinde yerli ve yabancı turistler tarlaya girerek meyveleri dalından topladı. Doğayla iç içe gerçekleşen bu uygulama, ziyaretçilere bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra tarımsal üretimi de yakından tanıma imkanı sundu.

Kapadokya’yı ziyaret eden turistler, bölgenin ikonik manzaralarını görmenin yanı sıra tarımsal faaliyetlere katılarak farklı bir deneyim yaşadı. Etkinlikte turistler hem meyveleri elleriyle topladı hem de aronya bitkisinin yetişme koşullarını ve ürünün kullanımını gözlemleme fırsatı buldu.

Hasatta turist deneyimi:

Profesyonel turist rehberi Selahattin Karakaş, etkinliğin önemine dikkat çekti. Karakaş, "Kapadokya’da yine çok güzel bir manzara var. Üzerine bu meyvelerin de burada yetişmesi gerçekten turistlerin çok hoşuna gitti. Hepsi burada bunlardan hem tatlıları tattı hem de satın aldı. Ayrıca çayından da faydalandılar. Turistler her zaman belli yerlere gidiyor. Şu anda Kapadokya’da böyle bir yapılanma yok. Böyle etkinliklerin olması, turistlerin bu bitkileri daha yakından görmesi açısından farklı bir deneyim. Sadece marketten almak gibi değil, içerisinde gezerek bitkiye dokunmak ve meyvenin toprakta nasıl yetiştiğini görmek daha farklı" dedi.

Aronyayı turizme kazandırma hedefi:

İşletmeci Hasan Pınar, Avanos’ta aronya yetiştiriciliğine dört yıl önce başladıklarını ve ürünün turizme kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi. Pınar, "Bu sene dördüncü sezonumuz. Bölgemizde aronya henüz fazla tanınmıyor. Bunun üzerine ciddi araştırmalar yaptık ve yetiştirmeye başladık. Amacımız bunu hem tarımsal faaliyetler açısından geliştirmek hem de yöresel ürünlerimizle birlikte turizme yavaş yavaş kazandırmak" diye konuştu.

Pınar ayrıca tarımı turizme entegre etme ve bölge halkını teşvik etme hedeflerini vurguladı: "Doğayla bütünleşmiş bir sağlık olgusu turizmde yoktu. Biz bunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Kapadokya’da tarımsal faaliyetler var ancak turizme yönelik değil. Esas amacımız turizmi buna yönlendirmek ve bölge halkını da bu konuda teşvik etmek".

Pınar, aronya yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Bağcılarımızın, meyve yetiştiricilerimizin bu konuda öncülük yapmasını istiyoruz. Bunun bölgeye katkısı çok fazla olacaktır. Hem istihdam oluşturacak, hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır. Bunun alternatif bir turizm modeli olacağını düşünüyoruz. Avanos’un toprağını, doğasını ve yetiştirdiğimiz ürünleri uluslararası fuarlarda da tanıtarak devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aronya hasadı etkinliği, Kapadokya’da turistlere sadece tarihi ve doğal güzellikleri değil aynı zamanda yöresel tarım uygulamalarını da deneyimleme imkânı sundu; yerel üretimi ve turizmi bir araya getirme çabaları ön plana çıktı.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALAN KAPADOKYA’DA TURİSTLER, BU KEZ ARONYA HASADI YAPTI.