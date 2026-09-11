Nevşehir Ürgüp'teki 2008 cinayeti yeniden aydınlatıldı: 7 şüpheli gözaltında

soruşturmanın yeniden canlanışı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yıllardır çözülemeyen dosyalarda ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Bakanlığın çalışmasıyla 6 dosya daha aydınlatıldı ve böylece toplamda 46 dosya, 52 maktul ve 7 yaralı içeren faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesi kaldırılmaya başlandı.

Bu kapsamda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2008 yılında Ürgüp ilçesinde öldürülmüş bulunan Sedat Ünal davasına ilişkin 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

olayın seyri ve kriminal bulgular:

Dosya bilgilerine göre, Kayseri Kocasinan'da yaşayan Sedat Ünal, akşam saatlerinde evinden ayrılarak Melikgazi ilçesinde Tahsin Galitekin tarafından işletildiği belirtilen ve "kulüp" olarak bilinen ruhsatsız kumarhaneye gitti. Burada bazı kişilerle kumar oynadığı tespit edilen Ünal, daha sonra Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyü Han Gediği Mevkii'nde öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hazırlanan otopsi raporunda Ünal'ın vücudunda çok sayıda kaburga ve boyun omuru kırığı olduğu, kafa ve göğüs travmasına bağlı beyin ve iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ekspertiz raporunda ise maktulden alınan örneklerde meni bulunduğu, monttan alınan kan örneğinin maktule ait olmadığı ve erkek genotipik özellik gösterdiği kaydedildi. Raporda monttaki kan örneği ile diğer örneklerdeki genetik bulguların aynı kişiye ait olduğuna işaret edildi.

HTS kayıtları ve soruşturma ayrıntıları:

Soruşturma kapsamında yapılan HTS incelemelerinde olay gecesine ilişkin dikkat çekici telefon hareketliliği belirlendi. Notlarda, Ufuk Dursun adına kayıtlı GSM hattının 23 Kasım 2008 gecesi kumarhane bölgesinde baz verdiği, daha sonra maktulün cesedinin bulunduğu bölgeden sinyal aldığı ve yeniden kumarhane bölgesine döndüğü aktarıldı. Aynı dönemde kumarhanede bulunan bazı hatlar arasında yoğun görüşme trafiği yaşandığı, bazı hatların kritik saatlerde kapatıldığı veya farklı cihazlarda kullanıldığı kayda geçirildi.

Soruşturma değerlendirmelerinde, maktulün son görüldüğü kumarhane ile cesedin bulunduğu bölge arasındaki telefon hareketlerinin ve şüpheliler arasındaki irtibatların olayın aydınlatılması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

şüpheliler ve gözaltı işlemleri:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında; maktulün öldürülüp atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği tespit edilen Murat Bedir ve Hakan Galitekin, kumarhanede birlikte oyun oynadığı belirlenen Durdu Tezcan ve Yılmaz Bulut, kumarhane işletmecisi Tahsin Galitekin ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan Galitekin ve Akif Galitekin hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemleri Kayseri ve Antalya'da gerçekleştirildi ve ardından zanlılar gözaltına alındı. Yetkililer, yaklaşık 18 yıl önce işlenen cinayetin yeniden değerlendirilen deliller, kriminal incelemeler ve HTS kayıtları üzerinden aydınlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Savcılık ve emniyet ekiplerinin yürüttüğü bu aşamanın ardından soruşturmanın devam ettiği, delillerin adli süreçte değerlendirilmeye devam edeceği kaydedildi.

BAKAN GÜRLEK NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE 2008 YILINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNAN SEDAT ÜNAL’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN NEVŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ