Okula bir eşit başlangıç: Mersin’den 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği

Proje kapsamında temsili dağıtım Toroslar'da yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü "İlk Çantam Projesi" kapsamında bu yıl 13 ilçede bulunan 141 okulda birinci sınıfa başlayan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştıracak. Bu yılki temsili dağıtım Toroslar ilçesindeki İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

temel materyal desteği:

Proje, öğrencilerin eğitim hayatının ilk günlerinde ihtiyaç duydukları kalem, defter, silgi, kalemtıraş, boya, cetvel ve kalemlik gibi temel materyalleri kapsayan setleri içeriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu destekle çocukların eğitimde eşit şartlarda başlamasını sağlamayı ve ailelerin eğitim harcamalarındaki yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Belediyenin sosyal destek çalışmaları kapsamında yürütülen uygulama, dezavantajlı mahallelerdeki okullara öncelik vererek kaynakların ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasına odaklanıyor. Temsili dağıtım töreninde okul yetkilileri ve öğretmenler de hazır bulundu.

projenin kapsamı ve sürdürülebilirliği:

Bu yıl Mersin genelinde yaklaşık 35 bin çocuğun 1. sınıfa başladığı belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yaklaşık yarısına ulaşılması amaçlanıyor. Projenin 2021'den bu yana devam ettiği ve bugüne kadar verilen desteğin toplam 110 bin 550 öğrenciyi bulacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, projenin hedeflerini ve kapsamını şu sözlerle özetledi: "2021 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı mahallelerimizde 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize, içinde kırtasiye setinin olduğu çanta dağıtımı yapmaya başladık. Bu yıl 13 ilçemizde 17 bin çanta dağıtıyoruz. Yaklaşık 35 bin öğrencinin 1. sınıfa başladığını düşünecek olursak hemen hemen yarısına çanta dağıtımı yapmış ve dezavantajlı bölgedeki okulların hemen hemen hepsini de kapsamış oluyoruz".

Yıldırım, belediyenin yalnızca ilkokul başlangıcında değil, öğrencilerin eğitim hayatının tüm aşamalarında yanlarında olduklarını vurguladı: "Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin eğitim hayatının başından sonuna kadar, üniversite hazırlık süreçlerinden üniversiteyi kazandıktan sonra kariyer basamaklarına kadar öğrencilerimizin ve çocuklarımızın eğitimlerini takip ediyoruz. Bu kapsamda İlk Çantam Projesi ile başlattığımız çalışmalarımız, hem akademik süreçleriyle hem sosyal destek süreçleriyle devam ediyor".

Belediye yetkilileri, projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek daha fazla çocuğa ulaşmasının planlandığını ve dağıtımların okul idareleriyle koordineli şekilde devam edeceğini belirtti.

MERSİN’DE ‘İLK ÇANTAM PROJESİ’ KAPSAMINDA 13 İLÇEDEKİ 141 OKULDA BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN 17 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE SETİ ULAŞTIRILACAK.