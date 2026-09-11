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Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Kayseri'de dört üniversitenin temsilcileri ile güvenlik yöneticileri kampüs güvenliği ve KYK yurtlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'de üniversite güvenliğinde tedbirler masaya yatırıldı

toplantı ve amaç

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen "Üniversitelerin Güvenliğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı"nda, 3’ü devlet üniversitesi olmak üzere toplam 4 üniversitenin bulunduğu şehirde alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

katılımcılar ve açılış konuşması

Toplantıya; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Vali Çiçek açılışta, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı için öğrencilere, öğretim görevlilerine ve şehir halkına hayırlı olması temennisinde bulundu ve kampüslerde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

sunumlar ve ele alınan konular:

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversite kampüslerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin detaylı bir sunum yapıldı. Sunumda kampüs devriyeleri, giriş çıkış kontrolleri, acil müdahale planları ve iş birliği mekanizmaları ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise KYK yurtlarının son durumu hakkında bilgi verdi; yurtların güvenlik donanımı, yerleşim ve denetim süreçleri değerlendirildi. Katılımcılar, yurtlarda ve kampüs çevresinde eşgüdümlü çalışmanın artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

kararlar ve takip

Toplantı sonunda ilgili birimler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sürdürüleceği, tespit edilen eksiklikler için hızlı aksiyon alınacağı bildirildi. Vali Çiçek toplantının kapanışında, ilgili birimlerin öğrencilerin ve personele yönelik her türlü tedbiri aldığını belirterek uygulamaların takip edileceğini vurguladı.

Toplantı, yapılan sunumların ardından sona erdi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 3’Ü DEVLET ÜNİVERSİTESİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 ÜNİVERSİTENİN BULUNDUĞU...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, 3’Ü DEVLET ÜNİVERSİTESİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 ÜNİVERSİTENİN BULUNDUĞU KAYSERİ’DE, GEREKLİ TEDBİRLERİN GÖRÜŞÜLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN "ÜNİVERSİTELERİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI"NDA ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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