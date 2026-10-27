Çopuroğlu: fon mağdurlarının hesabı sorulacak, emeklilik düzenlemesi gündemde

Çopuroğlu'nun açıklamaları:

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çopuroğlu, kamuda ve piyasalarda büyük yankı uyandıran fon soruşturmasıyla ilgili detaylara değinerek, mağdur vatandaşların haklarının korunacağını vurguladı.

Fon soruşturması ve mağduriyetler:

Çopuroğlu, fon soruşturmasında toplam 455 bin 753 kişinin mağdur olduğunu belirtti. Bu kişilerin içinden 350 bin'inin 1 milyon TL'nin altında yatırım yaptığını, bazı aktörlerin ise daha büyük meblağlarla spekülatif hareketler yapabildiğini söyledi. Hükümetin müdahalesi sonucu 1 milyon TL'nin altında para yatıran bazı yatırımcıların ödemelerinin gerçekleştirildiğini ve ödemelerin devam edeceğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Çopuroğlu, kamu düzeninin sağlanacağını şu sözlerle özetledi: "Devletin değirmeni yavaş döner ama ince öğütür." Ayrıca bir İspanyol atasözüne atıfla "1 yılda zengin olmak isteyeni 6 ayda yakalarlar" ifadelerini kullandı ve hızlı kazanç peşinde koşanların sonuçlarından memnun olmayacağını dile getirdi.

Hesap sorulması ve adli süreç:

Milletvekili, fona para yatıranların gelirlerini manipüle edenlerin hesabının sorulduğunu ve sorulmaya devam edeceğini vurguladı. Çopuroğlu, Adalet Bakanı'nın da geçmişe dönük faili meçhul dosyaların tespit edildiğini açıkladığını hatırlatarak, bu işin kimsenin yanına kar kalmayacağını kaydetti.

Emeklilik çalışması:

Emeklilik sistemine dair kapsamlı bir çalışma gerektiğini belirten Çopuroğlu, prim ödemesine rağmen düşük maaş alan yaklaşık 4 milyon kişinin bulunduğunu aktardı. Bu grubun kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Çopuroğlu, şu anda net bir çalışmanın olmadığını ancak yılbaşından itibaren emeklilik reformu çalışmalarının başlamasının beklendiğini ifade etti.

Sağlık tesisleri ve rektör ataması:

Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi rektör ataması sürecinde adayların şehir için proje sunmasının önemine dikkat çekti. Yoğun bakım ünitelerinin bodrum katlarında olmaması gerektiğini belirten bir profesörün görüşünü aktardı; yoğun bakımların hastaların moralini koruyacak, dış dünya ile bağını koparmayacak, ağaç görebileceği ve yakınlarının uzaktan el sallayabileceği alanlara taşınması gerektiğini söyledi. Rektör adaylarından gelen profillerin olumlu olduğunu ve şehir için proje beklentisinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek değerlendirmesi:

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentle özdeşleşmiş bir isim olduğunu belirten Çopuroğlu, Valinin daha büyük bir şehirde görev almasının Kayseri açısından uygun olacağını söyledi. Afyonkarahisar milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde de Vali Çiçek'e yönelik olumlu kanaatin devam ettiğini aktardı.

Çopuroğlu'nun açıklamaları, fon soruşturması, emeklilik düzenlemesi ve yerel yönetim atamaları ekseninde hem hukuki hem de idari adımların takip edileceği mesajını taşıdı. Yetkililerin vurguladığı üzere, ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi ve sorumluların hesap vermesi süreçleri öncelikli konular olmaya devam edecek.

AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ŞABAN ÇOPUROĞLU; FON SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, FONA YATIRAN VATANDAŞLARIN GELİRLERİNİ MANİPÜLE EDEN ŞAHISLARIN YAPTIKLARININ YANINA KAR KALMAYACAĞINI SÖYLEYEREK, "DEVLETİN DEĞİRMENİ YAVAŞ DÖNER AMA İNCE ÖĞÜTÜR" DEDİ.