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Sağlık çalışanlarının haklarını güçlendirmeye odaklanıyoruz

Mehmet Aküzüm: HAK-İŞ ve Öz Sağlık İş, emekçilerin kazanımlarını korumayı, hakları güçlendirmeyi ve sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi sürdürecek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Caner Şahin

Sağlık çalışanlarının haklarını güçlendirmeye odaklanıyoruz

hak-iş genişletilmiş başkanlar kurulu ve panel değerlendirmesi:

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Genel Başkan Devlet Sert başkanlığında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı ile eş zamanlı düzenlenen panele ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, çalışma hayatının güncel dinamikleri ve sendikal stratejiler kapsamlı biçimde ele alındı.

panelin ana gündemi:

Panelde "Kamu Çerçeve Protokolü ve Toplu İş Sözleşmesi Sistemi, Kazanımlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında; çalışma hayatının güncel meseleleri, emekçilerimizin kazanımları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde tartışıldı. Aküzüm, toplantının bu başlık etrafında somut tespitler ve öneriler ortaya koyduğunu belirtti.

sendikanın öncelikleri ve hedefleri:

Aküzüm, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası olarak temel önceliklerinin emeğin değerini korumak, çalışanların hak ve menfaatlerini güçlendirmek ile çalışma hayatında daha adil ve güvenceli bir gelecek inşa etmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, sosyal adaletin büyütülmesi ve emekçilerin kazanımlarının kalıcı hale getirilmesi konularının sendikanın gündeminde ön sıralarda yer aldığını ifade etti.

Aküzüm sözlerini, "İnanıyoruz ki; emeğin hakkını savunmak, yalnızca bugünün değil, yarınların da sorumluluğudur" cümlesiyle sürdürdü ve birlik, dayanışma ile kararlı sendikal mücadelenin emekçilerin sesi olmaya ve çalışma hayatının sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğini belirtti.

HAK-İŞ DİYARBAKIR İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, ÖZ SAĞLIK İŞ...

HAK-İŞ DİYARBAKIR İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI SAYIN DEVLET SERT'İN BAŞKANLIĞINDA, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN’IN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI VE “KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİSTEMİ: KAZANIMLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” KONULU PANELDE; ÇALIŞMA HAYATININ GÜNCEL MESELELERİNİ DEĞERLENDİRDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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