Etimesgut’ta akşam trafiğini durduran 5 araçlı zincirleme kaza

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle biri motosiklet, 4'ü otomobil olmak üzere 5 araç karıştı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla hastanelere nakledildiler.

müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yetkililerce henüz belirlenemedi; resmi soruşturma sürdürülüyor.

trafik ve genel değerlendirme:

Alt geçitte meydana gelen zincirleme kaza, akşam saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Olay, şehir içi trafiğinde zincirleme kazaların risklerine ve müdahale koordinasyonunun önemine dikkat çekiyor.

BİRİ MOTOSİKLET 4’Ü OTOMOBİL KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA SEBEP OLDU.