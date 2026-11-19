Çorum FK Başakşehir randevusuna hız ve taktikle hazırlanıyor

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşti ve takımın maç ritmini korumaya yönelik çalışmalar öne çıktı.

antrenmanın akışı:

Çalışma, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, ısınmanın ardından sürat, çeviklik ve çabukluk odaklı istasyonlarda tempo yükseltti. Günün programı, oyuncuların sahadaki pozisyon rollerini pekiştirmeye yönelik pozisyon odaklı rondo uygulaması ile tamamlandı.

hedef ve beklentiler:

Yapılan çalışmaların amacı; maç temposuna adaptasyon, hızlı pas alışverişi ve takım içi iletişimin güçlendirilmesi olarak özetlenebilir. Teknik ekip, kondisyonu korumanın yanı sıra maç içinde hızlı geçişler ve pres organizasyonları üzerinde durdu. Çorum FK, Başakşehir maçına kadar benzer yoğunlukta antrenmanlarla hazır kalmayı hedefliyor.

ÇORUM FK OYUNCULARI ANTRENMANLARINI SÜRDÜRDÜ