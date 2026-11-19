Belediye Wendo eğitimlerine başladı

Yunusemre Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınların şiddete karşı bilinçlenmesini ve dayanışmayla güçlenmesini amaçlayan Wendo Atölyeleri düzenliyor. İlk atölye Uncubozköy Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitim, Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Kardelen Öztürk tarafından yürütüldü ve katılımcılara hem bilgilendirici hem de uygulamalı çalışmalar sunuldu.

Atölyede hangi konular işlendi:

Programda, şiddetin erken uyarı işaretlerini tanıma, kişisel sınırları belirleme ve koruma yolları ile olası tehlike anlarında uygulanabilecek öz savunma teknikleri ele alındı. Uygulamalı bölümde kadınlar öğrendikleri teknikleri deneme fırsatı buldu; eğitim hem fiziksel hem de psikolojik direnç kazandırmayı hedefledi. Kardelen Öztürk, Wendo’nun kadınlara özgüven kazandırdığını ve kendilerini koruyabilmelerine katkı sunduğunu vurguladı.

Katılımcı görüşleri ve belediyeye teşekkür:

Atölyeye katılan Arzu Eriş, Yunusemre Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi. Eriş, belediyenin kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığını hissettiklerini belirterek, güçlenmeye yönelik bu tür programlar için Yunusemre Belediyesine teşekkür etti.

Program takvimi ve söyleşi bilgileri:

Wendo Atölyeleri ve söyleşi programı belli merkezlerde devam edecek. Etkinlik takvimi şöyle: 20 Kasım saat 14.00te TOKİ 2 Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi, 23 Kasım saat 14.30da Yenimahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca 23 Kasım Pazar saat 13.30da Tevfikiye Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde "Şiddetin Adı Var! Şiddetle Karşılaştığımızda Ne Yapabiliriz?" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Söyleşide Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi Aile Danışmanı Elif Karagöz ile Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Niğmet Büşra Kayaş Şevik konuşmacı olarak yer alacak ve şiddetle karşılaşıldığında izlenmesi gereken hukuki ve psikolojik yollar ele alınacak.

Belediyenin hedefi, Wendo atölyeleri ve bilgilendirici söyleşiler aracılığıyla kadınların haklarını tanımasını, şiddet risklerini erken aşamada fark etmesini ve gerektiğinde kendi güvenliklerini sağlayacak pratik bilgiler edinmesini sağlamaktır.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA KADINLARIN ŞİDDETİ ERKEN FARK ETMESİ, KİŞİSEL SINIRLARINI KORUMASI VE ÖZ SAVUNMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMESİ AMACIYLA WENDO ATÖLYELERİ DÜZENLİYOR. ATÖLYELERİN İLKİ UNCUBOZKÖY KADIN DAYANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.