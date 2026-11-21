çorum fk hazırlıkları sürdü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Başakşehir maçı öncesi Çorum FK sahada tempoyu yükseltti. Teknik ekibin programına göre antrenman, takımın hem fiziksel hem de top hakimiyeti yönünü güçlendirmeye odaklandı.

antrenmanın içeriği:

Çalışma Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde esneme hareketleriyle başladı. Takım daha sonra ısınma bölümüne geçerek topla yapılan faaliyetlere hazırlandı. Antrenmanın saha kısmı ise 5'e 2 rondo ile devam etti; bu bölüm kısa pas, hızlı top kazanımı ve yoğun karar verme mekanizmalarını içerecek şekilde planlandı.

antrenmanın hedefleri:

Yapılan programın amacı, maç yoğunluğu öncesinde oyuncuların dayanıklılık ve reaksiyon yeteneklerini artırmak, takım içi pas trafiğini hızlandırmak ve pres anında top kazanma becerisini geliştirmektir. Teknik ekip, aynı zamanda oyuncuların maç ritmine hızlıca adapte olmasını sağlayacak uygulamalara öncelik verdi.

Hazırlıkların bu aşamasında yapılan çalışmaların, Başakşehir karşılaşmasında ekip düzeni ve top kontrolü üzerinde doğrudan etkisi olması hedefleniyor. Antrenman boyunca disiplin ve tempo vurgusu öne çıktı; takımın sahadaki etkinliği, kısa sürecek taktik uygulamalarla test edildi.

ÇORUM FK HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.