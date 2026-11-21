Elif Naz Köseoğlu'ndan U20 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu

İstanbul'da düzenlenen Ömer Besim Koşalay Türkiye Kros Şampiyonasında U20 Genç Kızlar kategorisinde yarışan Eskişehirli atlet Elif Naz Köseoğlu, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Turnuva, aynı zamanda Avrupa Kros Şampiyonası için milli takım seçmesini de içeriyordu.

şampiyonluğun anlamı:

Köseoğlu'nun elde ettiği dereceyle, geleneksel olarak Türkiye şampiyonlarına verilen kırmızı eşofmanı giymeye hak kazanması dikkat çekti. Bu simgesel ödül, genç atletin ulusal düzeydeki başarısını ve kariyerindeki dönüm noktasını işaret ediyor.

belgrad hedefi ve temsil görevi:

Şampiyonanın getirdiği hakla Elif Naz Köseoğlu, 13 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil edecek. Bu adım, genç sporcunun uluslararası alanda deneyim kazanması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ÖMER BESİM KOŞALAY TÜRKİYE KROS ŞAMPİYONASI’NDA U20 GENÇ KIZLAR KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLAN ESKİŞEHİRLİ SPORCU ELİF NAZ KÖSEOĞLU, AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.