Proje resmen programa alındı:

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki yaklaşık 45 yıllık Bolaman Balıkçı Barınağı için hazırlanan Bolaman Balıkçı Barınağı Kum Tutucu Mendirek ve Kapasite Artırımı Etüt Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2026 yılı yatırım programına dahil edildi. Yetkililer, projenin etüt ihalesinin gerçekleştirildiğini ve proje çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını bildirdi.

Kooperatifin yürüttüğü iyileştirme çalışmaları:

Bolaman Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkanı Mehmet Hulusi Yerebasmaz yapılan başvurular ve takiple bu aşamaya gelindiğini aktardı. Yerebasmaz, kooperatifin barınağı devraldığı son dört yılda öncelikle mevcut fiziki şartların iyileştirilmesine odaklandığını, çevre düzenlemesi ve mevzuata uygun kontrol yapılanması oluşturduklarını söyledi. Ayrıca elektrik ve su bağlantılarının sağlandığı ve gerekli idari binanın kazandırıldığı belirtildi. Bu adımların, günlük operasyonları kolaylaştırdığı ve barınağın temel ihtiyaçlarını karşıladığı vurgulandı.

Başkan Yerebasmaz, projenin etüt aşamasının tamamlanmasıyla birlikte saha analizleri ve teknik raporlamaların yapılacağını, bunun da nihai tasarım ve yatırım kararlarına yön vereceğini ifade etti. Etüt çalışmaları sırasında alan kullanımının, rıhtım ve mendirek düzenlemelerinin detaylandırılacağı bildirildi.

Beklenen katkılar ve hedefler:

Kooperatif yetkilileri, planlanan çalışmalarda çekek yerlerinin yenilenmesi, yeni idari bina ve balık satış alanlarının oluşturulması gibi uygulamaların yer alacağını açıkladı. Bu düzenlemelerin hem balıkçıların çalışma koşullarını iyileştirmesi hem de bölge ekonomisine olumlu yansıması bekleniyor.

Yerebasmaz, projenin Bolaman ile deniz arasındaki bağın güçlenmesine, balıkçılığın gelişmesine ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Sürece destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer ilgili kurumlara teşekkürlerini iletti ve projenin Fatsa, Bolaman ve Ordu için hayırlı olmasını diledi.

Etüt ve planlama aşamasının tamamlanmasının ardından yatırım uygulama sürecine geçilmesi, bölgedeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve uzun vadede daha modern, kullanışlı bir barınağın oluşturulması hedefleniyor. Bu adım, 45 yıllık geçmişe sahip barınağın sürdürülebilir biçimde yenilenmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

BOLAMAN BALIKÇI BARINAĞI