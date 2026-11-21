İnönü Üniversitesi ve İNÜSEM ortaklığıyla yeni dönem eğitimleri:

İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜSEM) iş birliğiyle aralık ayında başlayacak kurslar, farklı dil ve seviyelerde planlandı. Eğitimlerin akademik ve eğitsel planlaması Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda yürütülecek; başvuru, kayıt ve sertifikalandırma süreçleri ise İNÜSEM tarafından koordine edilecek.

Program kapsamı:

Genel yabancı dil kursları Almanca, Arapça, Farsça ve İngilizce için A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde; Japonca için ise A1 ve A2 seviyelerinde açılacak. Ayrıca katılımcıların ulusal ve uluslararası yeterlik sınavlarına hazırlanmasına yönelik kurslar da programda yer alıyor. Hazırlık kursları arasında YDS ve YÖKDİL (Almanca, İngilizce), TOEFL iBT, IELTS, PTE Academic, TELC, TestDaF ve Goethe-Zertifikat sınavlarına yönelik programlar bulunuyor. Bunun yanı sıra akademik kelime ve gramer, okuma ve çeviri teknikleri gibi alanlara özel eğitimler de sunulacak.

Akademik, mesleki ve teknoloji odaklı eğitimler:

Programda akademik gelişimi desteklemeye yönelik olarak akademik İngilizce, akademik yazma, sunum ve konuşma teknikleri, akademik araştırma ve yayın İngilizcesi ile uluslararası kongre İngilizcesi eğitimleri yer alıyor. Erasmus ve uluslararası hareketlilik için hazırlık programlarının yanında tıp, hemşirelik ve sağlık İngilizcesi ile iş İngilizcesi gibi mesleki odaklı kurslar da açılacak.

Çeviri çalışmalarına ilgi duyanlar için İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri teknikleri, akademik metin çevirisi, Almanca ve İngilizce hukuk metinleri ile tıbbi metin çevirisi eğitimleri tasarlandı. Sözlü iletişimi güçlendirmek amacıyla etkili konuşma ve diksiyon kursları ile İngilizce konuşma ve telaffuz atölyeleri, konuşma kulübü ve akademik kelime geliştirme atölyeleri katılımcılara pratik imkân sağlayacak.

Program, dijital dönüşüm ve yeni nesil öğrenme yaklaşımlarını da kapsıyor: yapay zekâ destekli yabancı dil öğrenimi, dijital araçlarla yabancı dil öğretimi ve yapay zekâ destekli akademik İngilizce yazımı gibi eğitimlerle teknoloji tabanlı yöntemler uygulanacak. Ayrıca çocuklara yönelik özel amaçlı yabancı dil öğretimi programları da düzenlenecek.

Katılımcı profili arasında İnönü Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler, diğer üniversitelerin mensupları ve Malatya halkı bulunuyor. Yürütülecek kursların üniversitenin sürekli eğitim faaliyetlerine katkı sağlaması ve Malatya’da yabancı dil öğrenimine yönelik imkânları çeşitlendirmesi hedefleniyor.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMLERİ ARALIK AYINDA BAŞLIYOR