İran donanması açıklaması

İran donanması, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı vakada Hürmüz Boğazı’nın doğusunda seyreden iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını açıkladı.

Olayın kronolojisi:

Yetkililer ilk olayda bir tankerinin sabah saatlerinde uyarılara rağmen yasak bölgeden geçtiğini ve navigasyon sistemlerini kapatarak ilerlediğini, bunun sonucunda deniz mayınına çarptığını ve alev aldığını bildirdi.

İkinci açıklamada ise öğleden sonra başka bir tankerin yine uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki bir bölgeye girerek deniz mayınına çarptığı ve alev aldığı ifade edildi.

İran donanmasının uyarısı:

Açıklamada, "Tanker sahiplerini ve operatörlerini, yasak bölgelerde seyahat etmenin, mürettebatın hayatı ve gemilerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyoruz" denildi. Yetkililer, deniz güvenliği kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

İran donanmasının bildirimleri, Hürmüz Boğazı çevresindeki seyir güvenliği ve bölgedeki mayın tehlikesinin deniz trafiği açısından yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

İran donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda seyreden ve kuralları ihlal eden iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptıktan sonra alev aldığını duyurdu.