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Çorum FK evinde ilk yarıda iki farklı üstünlük kurdu

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çorum FK, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı Alexandros Kyziridis ve Andrei Borza'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:01

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK evinde ilk yarıda iki farklı üstünlük kurdu

ilk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, maçın başından itibaren tempo kurarak rakip kalede etkili oldu ve skor avantajını erken dakikalarda yakaladı.

6. dakikada üç savunmacının arasından gelişen atakta Alexandros Kyziridis, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Çorum FK'yı öne geçirdi. Bu gol, maçın açılışını yapan ve rakip savunmayı erken şaşırtan pozisyon oldu.

26. dakikada Kyziridis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesus Ramirez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı; hemen bir dakika sonra ise 27. dakikada Kyziridis'in ceza sahasına çevirdiği topu alan Andrei Borza sert bir şekilde filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi ekip kontrolü elinde tutarken Eyüpspor birkaç tehlikeli atak geliştirdi; 35. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından şutunda top üst direkten döndü. 41. dakikada Bilal Boutobba'nın vuruşunda kaleci Marcos Felipe son anda müdahale ederek topu kornere çeldi ve Eyüpspor'un umutlarını erteledi.

takımlar ve kadrolar:

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Diomande, Fredy, Cengiz Ünder, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez

Yedekler: Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Markus Karlsbakk, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Erhan Erentürk, Gökhan Gürbüz, Hüseyin Bulut, Ermin Mahmic, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Eyüpspor: Horaiu Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Bilal Boutobba, David Costa, Charles-Andre Raux Yao, Konrad Michalak, Ahmed Abdullahi

Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Yusuf Barası, Lenny Pintor, Hamza Akman, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Mete Kaan Demir, Christ Otiniel Sadia

Goller: Alexandros Kyziridis (dk. 6), Andrei Borza (dk. 27) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Cengiz Ünder (Çorum FK), David Costa (Eyüpspor)

İlk yarı, Çorum FK'nın erken golleri ve kaleci Marcos Felipe'nin kritik kurtarışlarıyla sona erdi. İkinci yarıda Eyüpspor'un oyunu dengelemeye çalışması bekleniyor; ev sahibi ekip ise tempoyu koruyarak avantajını sürdürmeye çalışacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA ÇORUMFK, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA ÇORUMFK, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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