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Kapsamlı müdahaleyle Çakıoğlu'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Çakıoğlu'ndaki orman yangını, 3 helikopter ve 6 arazöz başta olmak üzere 70 personelin hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Kapsamlı müdahaleyle Çakıoğlu'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çakıoğlu mevkiinde saat 13.30 sıralarında başlayan yangına, ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü Şekeroba Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede yoğun müdahale düzenlendi.

ekip ve araç detayları:

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kullanılan araç ve ekipmanlar arasında 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 1 dozer ile itfaiye ve diğer kurumlara ait araçlar yer aldı. Toplam 70 personel sahada görev aldı ve hava ile kara ekipleri eşgüdümlü çalıştı.

durum değerlendirmesi:

Yürütülen müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Sahada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KONTROL...

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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