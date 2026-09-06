Yargıda öngörülebilirliği ve erişimi güçlendirecek kapsamlı adalet reformları yolda

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP) doğrultusunda adalet hizmetlerinde etkinlik artışı ve adalete erişimin kolaylaştırılmasına yönelik reformları kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı. Bakan Gürlek, programın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz koordinasyonunda hazırlandığını belirtti.

reformun öncelikli alanları:

Bakanlığın hedefleri arasında yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek, adalete erişimi hızlandırmak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirmek bulunuyor. Bu kapsamda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve tahkim uygulamaları yaygınlaştırılacak; dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık uygulamaları ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek.

Ayrıca yeni ihtiyaç alanlarında ihtisas mahkemeleri kurulması; özellikle