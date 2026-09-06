Kasımpaşa hızlı başlangıçla ilk yarıda 1-0 öne geçti

Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Maçın belirleyici anı, 20. dakikada geldi ve skor tabelası Kasımpaşa lehine değişti.

ilk yarı özetinde önemli anlar:

6. dakikada Diağne ceza sahası girişinden şansını denedi; top uzak direk dibinden auta gitti. 20. dakikada Claudio Winck'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu Alban Lafont'un solundan ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu. 26. dakikada Dia Saba'nın kullandığı köşe atışında Gökhan Gül'ün vuruşu az farkla auta çıktı. 29. dakikada Saba'nın ceza yayı gerisinden sert şutunu kaleci Andreas Gianniotis son anda kornere çeldi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Marcus Rafferty, Andri Baldursson, Adrian Benedyczak, Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın. Yedekler: Ali Emre Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Atakan Müjde, Kevin Mouanga, Jesuran Rak-Sakyi, Sinan Alkaş, Elson Mendes Da Silva, Emirhan Boz, Sercan Deniz. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Amadou Cisse, Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Umut Meraş, Samuel Ballet, Dia Sabia, Mbaye Diagne. Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Furkan Soyalp, Mohamed Khalil, Rayan Lutin, Berk Kızıldemir, Gift Orban. Teknik direktör: Besnik Hasi.

İlk yarıda set parçaları ve duran top organizasyonları Kasımpaşa için en belirgin etken oldu. İkinci yarıda her iki ekip de skor ve oyun üstünlüğünü ele geçirmek için farklı arayışlar içinde olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA KASIMPAŞA, AMED SPORTİF FAALİYETLER’İ KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI, LACİVERT-BEYAZLILARIN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.