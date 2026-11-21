Olayın gelişimi

Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, bazı yol ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Çorum Belediyesi ekipleri kısa sürede teyakkuz durumuna geçerek su tahliye ve rögar temizliği çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle ağaç yapraklarının tıkadığı rögarları açarak suyun akışını sağlamaya çalıştı.

sahadaki müdahale:

Çalışmalar sırasında ekiplerden Sedat Kılıçarslan, yolun karşısına geçemeyen yaşlı bir vatandaşı fark etti. Kılıçarslan, yaşlının su birikintisini geçememesi üzerine onu sırtına alıp güvenli bir şekilde karşı tarafa taşıdı. Yardım anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

çalışma vurgusu ve açıklama:

Saha çalışmalarına ilişkin konuşan Sedat Kılıçarslan, "Gece yoğun yağmur başladı. Saha görevine başladık. Rögar girişleri yapraklarla tıkandığı için açmaya çalışıyorduk. O sırada amcamızın karşıya geçemediğini gördüm. İnsanlık adına sırtıma alıp karşıya geçirdim. Tüm insanların yapması gerekiyor. Yaşlılara daha öncelik vermek gerekiyor. Ben de bir yaşlı adayı olduğum için bunu göze alarak durumu değerlendirdim. İlerleyen saatlerde yağışın devam edeceği tahmini var, bunun için de sahadayız" dedi. Ekipler, benzer olumsuzlukları önlemek için bölgedeki çalışmaları sürdürdü.

BELEDİYE PERSONELİ SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ