Atatürk Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle bölgesel istihdam seferberliği

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, bölgesel istihdamı güçlendirmek amacıyla üç kritik Bilimsel Araştırma Projesi’ni (BAP) resmen başlattı. Projeler, üniversite-kamu-sektör iş birliği çerçevesinde Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmesi uygun görülen ihtiyaç tespit çalışmaları olarak planlandı.

uygulama yol haritası:

Proje ekipleri ilk olarak Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek 1. Koordinasyon ve Planlama Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda, planlama, saha ziyaretleri, veri toplama, pilot uygulamalar ve raporlama olmak üzere beş aşamalı metodolojik bir yol haritası netleştirildi. Bu adımlar, elde edilecek ampirik verinin uygulamaya dönüştürülmesini ve paydaşlar arasında ortak bir takvimin takip edilmesini sağlayacak.

saha çalışmaları ve öncelikli sektörler:

Oluşturulan takvim doğrultusunda TRA1 bölgesinde sanayi, otomotiv, tekstil, gıda, makine, kimya, inşaat ve enerji olmak üzere 8 sektörde faaliyet gösteren öncü işletmelerle birebir görüşmeler yapılacak. Bu kapsamlı saha araştırması, işveren beklentileri ile mesleki eğitim çıktıları arasındaki uyumu tespit etmeyi hedefliyor.

Çalışma kapsamında yürütülecek üç stratejik proje şu başlıkları taşıyor: Meslek Yüksekokulu İşgücü Piyasası Uyumunun Güçlendirilmesi, Beceri Eşleştirme, Ters Mentörlük ve İstihdama Geçiş Modelinin Geliştirilmesi; Erzurum’da NEET gençlerin (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) istihdama kazandırılmasına yönelik çözüm ve politika modelinin geliştirilmesi; ve TRA1 Bölgesinde İşveren-İŞKUR-Üniversite İş Birliğinin Güçlendirilmesi: Paydaş Temelli Durum Tespiti ve Sürdürülebilir Model Önerisi.

Projeler, genç istihdamı ve ters mentörlük uygulamalarını merkeze alarak hem bireysel yetkinliklerin geliştirilmesini hem de işverenlerin ihtiyaç duyduğu beceri profillerinin netleştirilmesini amaçlıyor. Elde edilecek bulgular, paydaşlarla düzenlenecek kapsamlı bir çalıştayda kamuoyuna sunulacak.

Son aşamada proje çıktılarının rehberliğinde mesleki eğitim müfredatı reel sektör beklentileriyle uyumlu hale getirilecek ve çalışma ulusal ile uluslararası akademik literatüre katkı sağlayacak şekilde raporlanacak. Bu yaklaşım, saha verisi ile politika geliştirmeyi birleştirerek sürdürülebilir istihdam çözümleri üretmeyi hedefliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İLE ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU (İŞKUR) İL MÜDÜRLÜĞÜ, BÖLGESEL İSTİHDAMI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ÜÇ KRİTİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ’Nİ (BAP) RESMEN HAYATA GEÇİRDİ.