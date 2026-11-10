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Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde 80 yaşındaki hasta hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu Azdavay'da Maden Çetinpınar'da yolu kar ve devrilen ağaç yüzünden kapanan 80 yaşındaki K.C., AFAD ve sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:48

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kastamonu'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde 80 yaşındaki hasta hastaneye ulaştırıldı

müdahale süreci:

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Maden köyü Çetinpınar Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki K.C. için ekipler seferber oldu. Hasta yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim üzerine sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi ancak ulaşımı engelleyen sorunlar nedeniyle tek başlarına müdahale edemediler.

engelleri aşmak:

Ambulansın köye ulaşmasını engelleyen en büyük etkenler devrilen ağaç ile yer yer 40 santimetreyi bulan kar tabakası oldu. Sağlık ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile irtibata geçerek bölgeye destek talep etti. Bölgeye intikal eden AFAD ekipleri, yoldaki devrilen aracı motorlu testereyle kesip kaldırdı ve güvenli bir geçiş sağladı.

hastanın nakli:

Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri hastaya ulaşıp gerekli ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan koordineli çalışma sonucunda K.C., güvenli şekilde Azdavay İlçe Devlet Hastanesine nakledildi. Ekiplerin işbirliği kısa sürede erişim sağlayarak hastanın zamanında sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağladı.

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE EVİNDE RAHATSIZLANAN VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPALI...

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE EVİNDE RAHATSIZLANAN VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPALI OLAN KÖYE AFAD EKİPLERİYLE ULAŞAN SAĞLIK EKİPLERİ, HASTAYA İLK MÜDAHALESİNİ YAPARAK HASTANEYE KALDIRILMASINI SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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