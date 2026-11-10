Taşova'da sağlıklı gıda için işletmelerde kapsamlı denetim

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik denetimler yapıldı. İncelemelerin hedefi, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmektir.

Denetim uygulaması

Ekipler, işletmelerde saha kontrolleri gerçekleştirerek hem üretim hem de satış noktalarındaki uygulamaları yerinde değerlendirdi. Denetim sırasında işletme sahipleri ve çalışanlarla görüşmeler yapılarak eksiklikler tespit edildi ve gerekli uyarılar iletildi.

Kontrol edilen unsurlar:

Gözlemler kapsamında hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk gibi temel kriterler kontrol edildi. Tespit edilen uygunsuzluklar için ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı belirtildi.

Kurumsal açıklama:

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz yıl boyunca kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi. Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini vurguladı.

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bu tür uygulamaların, hem tüketici güveninin artırılmasına hem de işletmelerin standartlarına katkı sağlaması bekleniyor.

AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM YAPILDI. TAŞOVA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE İŞLETMELERİN HİJYEN ŞARTLARI, ÜRÜNLERİN SON TÜKETİM TARİHLERİ, MUHAFAZA ŞARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUKLARI KONTROL EDİLDİ.