Aşdağul'da trafik akışına katkı: iki caddeye 2 bin ton sıcak asfalt

Aşdağul'da iki caddeye sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Çorum Belediyesi, şehir merkezindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra ilçe ve beldelerden gelen talepleri de karşılamaya devam ediyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aşdağul beldesinde yürütülen çalışmayla Fatih Caddesi ve Çevreyolu Caddesi'ni sıcak asfaltla kapladı.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmalarda Fatih Caddesi'nde 650 metre, Çevreyolu Caddesi'nde 600 metre olmak üzere toplam 1.250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yollarda sıcak asfalt serimi yapıldı. Ekipler, iki cadde için toplam 2.000 ton sıcak asfalt kullandı ve serim işlemlerini Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda tamamladı.

başkanların değerlendirmesi:

Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, hizmetin beldeye hayırlı olmasını dileyerek, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile çalışmayı yürüten personele teşekkür etti. Öncül, "Bu güzel hizmetin beldemize kazandırılmasında emeği geçen Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve asfalt serimini gerçekleştiren belediye personeline şahsım ve belde halkım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yetkililer, yapılan serimin bölgedeki ulaşım konforunu artırmayı ve trafik akışını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtiyor. Belediye, benzer altyapı ve üstyapı yatırımlarını ilçe ve beldelerde de sürdürmeyi planlıyor.

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