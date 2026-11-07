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Çorum'da çarpışan otomobiller park halindeki araçları savurdu, iki çocuk yaralandı

Çorum Ulukavak Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı; savrulan araçlar park halindeki araçlar ve minibüse çarptı, iki çocuk yaralandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 23:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorum'da çarpışan otomobiller park halindeki araçları savurdu, iki çocuk yaralandı

Ulukavak Mahallesi'nde zincirleme kaza:

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 3. Sokak'ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrularak park halindeki bir otomobil ile bir minibüse çarptı. Olayda iki çocuk yaralandı.

Kazada, Ö.Ö. idaresindeki 19 AEM 034 plakalı Opel marka otomobil ile S.Y. yönetimindeki 35 TA 227 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar çevrede park halinde bulunan diğer araçlara ve minibüse çarparak durdu.

ilk müdahale ve tedavi:

BMW'de yolcu olarak bulunan S.Y. ve S.Y. isimli iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin saha müdahalesinin ardından yaralı çocuklar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, araçlarda olası yangın ve sızıntılara karşı güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçlar daha sonra çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

soruşturma ve trafik düzeni:

Olay yerinde polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın sebebi ve olay anındaki trafik durumu detaylı olarak değerlendirilecek. Bölgedeki trafik, olay sonrası ekiplerin çalışması nedeniyle bir süre kontrollü olarak yönlendirildi.

Yetkililer, olayla ilgili bilgilerin soruşturma tamamlandıkça paylaşılacağını belirtti. Kazada yaralanan çocukların sağlık durumuyla ilgili resmi bir detay henüz açıklanmadı.

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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