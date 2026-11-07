Emniyet şeridinde durma zincirleme kazayı tetikledi

Saat 20.40 sıralarında Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunda meydana gelen kazada bir motosiklet ile üç otomobil çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü ile ticari taksi sürücüsü yaralandı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza ve oluş şekli:

İddialara göre 34 PRP 084 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran 34 BTJ 225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Bu sırada çarpmamak için ani fren yapan 34 HGH 586 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 TFE 60 plakalı ticari taksi çarptı. Zincirleme kaza böylece bir motosiklet ve üç otomobili kapsayacak şekilde gerçekleşti.

Müdahale ve yolun durumu:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki araçlarda maddi hasar tespit edildi.

Kaza nedeniyle Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolunun Yeşilköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak aktı. Polis incelemelerinin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER MAHMUTBEY-YEŞİLKÖY BAĞLANTI YOLUNDA BİR MOTOSİKLET İLE ÜÇ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE BÖLGEDE TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI.