Stoilov: arda'nın tartışmaları sahaya yansıdı, bir kişi eksik gibiydik

maçın özeti ve teknik direktörün ilk değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, son bir buçuk aylık olumlu gidişatın ardından son beş maçta dört yenilgi ve bir beraberlik alındığını belirtti.

Stoilov, maçın kontrolünün özellikle ilk ve ikinci gollerde yapılan hatalar yüzünden rakibe geçtiğini vurguladı. Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümünde arzu edilen ritim ve dinamizme ulaşamadıklarını, bu bölümün oyunun en zayıf kısmı olduğunu ifade etti. Ardından oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ve aradıkları golü bulduklarını fakat hemen sonrasında basit bir gol yiyerek avantajı kaçırdıklarını anlattı.

İkinci yarıda tempo yükseltildiğini ve fırsatlar elde edildiğini fakat bunların değerlendirilmediğini kaydeden Stoilov, maçın son anlarında yapılan bir hatanın galibiyeti getirdiğini söyledi.

savunma sorunları ve performans beklentileri:

Stoilov, ekibin henüz en iyi performansını sergileyemediğini ve savunma organizasyonunda aksaklıklar olduğunu belirtti. Savunma hattının performansının artırılması gerektiğini vurgulayan teknik direktör, "Kendi sahamızda iki gol yeme lüksümüz yok" diyerek savunmadaki direncin yükseltilmesinin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, kadroda olması gereken bir oyuncunun sakatlık nedeniyle yer alamadığını ve bu oyuncunun henüz en üst form düzeyine gelmediğini ifade etti. Takımın yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendirmesi, maçın kritik anlarında daha özgüvenli davranması gerektiğini de sözlerine ekledi.

arda okan kurtalan ve milli takım süreci:

Stoilov, Arda Okan Kurtalan’ın milli takıma seçilmesiyle ilgili tartışmaları ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi ve bu tür dış etkenlerin sahaya yansıdığını söyledi. Arda ile konuyu görüştüğünü belirten Stoilov, milli takıma seçilebilmesi için Arda’nın "çok daha fazla çalışması" gerektiğini açıkça dile getirdi.

Stoilov, yaşanan evrak gecikmesi gibi mazeretleri gerçekçi bulmadığını ifade ederek, bu tür iddiaların Arda’nın gelişimine katkı sağlamadığını kaydetti. Bu konuları sportif direktör Ivan ile de paylaştığını belirten teknik adam, dışarıdaki spekülasyonların takım performansını etkilediğini ve bu yüzden saha içinde 'bir kişi eksik oynadıklarını' hissettiklerini sözlerine ekledi.

Son olarak Stoilov, Arda’nın odağının sadece performansını yükseltmek olmasını ve çevresindeki gerçekleri söylemeyen kişilerden uzak durmasını önerdi; yaşanan süreçten üzüntü duyduğunu belirtti ve spekülasyonlara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçının ardından Arda Okan Kurtalan'ın milli takıma çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin süreci saçmalık olarak nitelendirerek, bu durumdan etkilenen Arda nedeniyle sahada adeta bir kişi eksik oynadıklarını söyledi.