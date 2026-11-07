Besnik Hasi'den maç sonrası net uyarı: 4 gol yerseniz puan alamazsınız

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Galatasaray'a 4-3 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Besnik Hasi, rakibi galibiyetinden dolayı tebrik ederek sözlerine başladı.

hasi'nin maça bakışı:

Hasi, maç içinde kalmanın planları olduğunu, ilk yarıda çok fazla top kaybettiklerini ancak ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini ifade etti. "İkinci yarıda maçın içinde kaldık. Goller geçişlerden geldi. İlk yarı çok fazla top verdik. İkinci yarıda daha iyiydik. Çok güzel gollerle geri döndük." dedi.

Teknik adam, deplasmanda üç gol atmanın değerine dikkat çekerek bu durumun puan veya puanlar getirmesi gerektiğini vurguladı: "Deplasmanda 3 gol atıyorsanız buradan puan alıp götürmeniz lazım."

taktik, deneyim ve ceza değerlendirmesi:

Hasi, Galatasaray ile aralarındaki farkı "tecrübe, hız ve güç" olarak nitelendirdi ve modern futbolda bu unsurların belirleyici olduğunu söyledi. Takımından memnun olduğunu belirterek bu maçtan ders çıkaracaklarını ekledi: "Buradan ders çıkarmamız lazım. Nerede olduğumuzu görmek adına bu tarz maçlar çok önemli."

Maç öncesi ve esnasındaki taktik tercihleriyle ilgili olarak Hasi, asıl planının ikinci yarı olduğunu; Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve yorgun olan bir Galatasaray karşısında orta sahayı kapatmayı düşündüğünü anlattı. Rakibe saygı duyduklarını, ancak çok defansif bir düzene çekilip sadece geçiş oyununa dayalı beklemenin kendisine uygun olmadığını vurguladı ve "Ben atak yapmayı seven taraftayım" ifadelerini kullandı.

Hasi sözlerini şu cümleyle bitirdi: "4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız".

Ayrıca teknik direktör, İsviçreli futbolcu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık cezanın çok fazla olduğunu belirtti ve bu kararın takım üzerinde olumsuz etkisi olacağını ifade etti. Genel olarak Hasi, ikinci yarıdaki toparlanmadan memnun olduğunu ve alınacak derslerle ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Galatasaray maçından ders çıkarmaları gerektiğini söyleyerek, "4 gol yerseniz buradan puan alamazsınız" dedi.