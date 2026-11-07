Tesisat kovasında çıkan uyuşturucu Bartın'da iki kişiyi adliyeye taşıdı

Operasyonun ayrıntıları:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Ekim'de bir operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheliler üzerinde, ikametlerinde ve kullandıkları araçta yaptıkları aramalarda kapsamlı delillere ulaştı.

ele geçirilen maddeler ve gizleme biçimi:

Aramalarda 77,44 gram metamfetamin, 31,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet ecstasy hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerin, tesisat malzemelerinin bulunduğu kovaya gizlenmiş halde bulunması ekipleri şaşırttı.

şüphelilerin işlemleri ve adli süreç:

Operasyonda H.E. ve N.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Bartın Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Mahkeme kararına göre H.E. tutuklandı, N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımına ve ticaretine ilişkin soruşturmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

NOPERASYONDA YAKALANAN N. E VE H.E, ADLİYEYE ÇIKARILDI