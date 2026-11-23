Balıkesir'de akşam sağanağı kent merkezinde su birikintilerine neden oldu

Balıkesir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehir merkezinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine yol açtı. Etkinin en çok hissedildiği alanlar arasında kent merkezindeki yerleşim ve ticari bölgeler yer aldı.

etkinin yayıldığı bölgeler:

Sağanak özellikle merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerini etkiledi. Edremit ilçesindeki yoğun yağış yaklaşık 1 saat sonra il merkezine ulaşırken, yağmurun izleri Bahçelievler, Plevne ve Gaziosmanpaşa mahalleleri ile Bağlar Sokağı, Kapalı Pazar Yeri ve Oruçgazi Mahallesi gibi noktalarda belirginleşti.

belediye müdahalesi ve çalışma detayları:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelere yönlendirildi ve tam kadro sahada çalıştı. Savaştepe Caddesi'nde biriken sular nedeniyle ekiplerce müdahale gerçekleştirildi; çalışmaların önceliği, su birikintilerinin tahliyesi ve altyapıdaki olası tıkanıklıkların giderilmesi oldu.

Yetkililer, kısa süreli sağanaklarda benzer su birikintilerinin oluşabileceğine işaret ederek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. BASKİ ekipleri ise bölgedeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SAVAŞTEPE CADDESİ ULAŞIMI EKİPLERCE KESİLDİ