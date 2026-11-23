Bursa'da tıkanan rögarlara müdahale edildi

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bursa'da bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Yoğun yağış sonucu tıkanan rögarların taşması yüzünden alanlar göle dönerken, birçok araç yolda mahsur kaldı. İhbarların ulaşmasıyla bölgeye BUSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve tahliye çalışmaları:

Ekipler, tıkanan rögarların açılması ve biriken suyun tahliyesi için hızla çalışmaya başladı. Yapılan müdahaleler sonucunda rögarlar açılarak suyun akışı sağlandı ve su seviyeleri zamanla düşürüldü. Müdahale sırasında kullanılan malzeme ve yöntemlere ilişkin teknik detaylar ekiplerin sahadaki ihtiyacına göre uygulandı.

araçların kaldırılması ve kontrol işlemleri:

Sel sularında mahsur kalan ve arızalanarak hasar gören yaklaşık 10 araç, olay yerine çağrılan çekiciler aracılığıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler, kurtarma ve tahliye çalışmalarının ardından bölgelerde kontrol ve temizlik işlemlerine devam ediyor; altyapı ve rögarlarda tekrar tıkanma olmaması için takip sürdürülüyor.

Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini ve bölgedeki müdahale ekiplerinin durumu yakından izlediğini bildirdi. Vatandaşlara, taşkın riski olan alanlardan uzak durmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları hatırlatıldı.

Bursa’da sağanak yağışın ardından ekipler seferber oldu