Havran çayında seviye hızla yükseldi

Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Balıkesir'in Havran ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonucu Havran Çayı taşma noktasına kadar geldi ve çevredeki yerleşimlerde taşkın riski oluştu. Bölgeden edinilen bilgilere göre metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Yağışın etkileri ve yerel yaşam:

Yoğun yağış, özellikle kırsal mahallelerde cadde ve sokakların suyla dolmasına yol açtı. Vatandaşlar dere yataklarının yakınında yaşayanlar başta olmak üzere tedirginlik yaşadı; bazı ev ve işyerlerinin girişlerinde su birikintileri görüldü. Yetkililer, taşkın riski nedeniyle halkı dikkatli olmaya çağırdı ve tehlike arz eden noktalarda uyarılar yapıldı.

Ekip müdahaleleri ve hasar tespiti:

İlçe genelinde ilgili kurum ekipleri, dere yatakları ve kritik noktalarda kontrolleri artırdı. İlk tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi; sahadaki ekipler riskli alanlarda önlemler alırken, belediye ve arama-kurtarma birimleri koordineli çalışıyor. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak hasarın boyutunu netleştirmek için hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE HAVRAN ÇAYI’NIN DEBİSİ HIZLA YÜKSELDİ. BAZI KIRSAL MAHALLELERDE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALIRKEN, EKİPLER BÖLGEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.