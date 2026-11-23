Olayın gelişimi:

Geçen Cumartesi günü Esenyurt Yenikent Mahallesinde meydana gelen olayda, evden ekmek almaya çıkan iki kardeşin takip edildiği bildirildi. Abla kardeşini bina girişinde bıraktıktan sonra çöp atmak için uzaklaşırken, takip eden şüpheli iddiaya göre etrafta kimse olmadığından emin olduğu anda 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Olay anı, binanın güvenlik kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin olay yerinden elleri cebinde ve sakin bir tavırla uzaklaşması dikkat çekiyor. Aile durumu fark ederek olay yerine polis çağırdı ve bildirimde bulundu.

Gözaltı ve soruşturma:

İhbarın ardından polis ekipleri kısa süreli çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu şüpheli C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ailenin bildirdiğine göre olay sonrası küçük çocuğun psikolojisi olumsuz etkilendi; çocuk yakınlarına bile konuşmakta güçlük çekiyor. Komşulardan Emre Tunur, olayı anlatarak mahallede yaşananları aktardı: 'Şahıs mahalleye geliyor ve ekmek almaya giden 2 kardeşi takip ediyor. Eve yöneldiklerinde ablası çöp atmaya gidiyor, kardeşi ise kapı önünde bekliyor. Daha sonra şahıs bu süreçte bina girişine 5 yaşındaki kızı çağırarak cinsel tacizde bulunuyor. Çocuğun olay sonrasında psikolojisi bozuldu, kendi yakınlarına bile korkarak bakıyor.' Tunur ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin rahat tavrının dikkat çektiğini belirtti: 'Şahıs güvenlik kamerasında gördüğümüz kadarıyla çok rahattı, sanki daha önce defalarca bu işi yapmış gibiydi. Kanımız dondu görüntüleri görünce.'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer benzer vakaların bildirilmesi ve çocukların korunması için çevredeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Ailenin şikayeti üzerine adli süreçin izlenmesi bekleniyor.

Esenyurt'ta 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı