Çorum'da jandarmanın çalışması: 25 aranan şahıs yakalandı

Çorum jandarma ekiplerinin operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 1-26 Ekim tarihleri arasında yürüttükleri çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 25 şahsı yakaladı. Operasyonlar il genelinde koordine edilerek şahısların yakalanmasına yönelik adli ve idari süreçler işletildi.

yakalananların suç profili:

Çalışmalar sonucunda yakalananlar arasında, farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi de yer aldı. Bu hükümlüler arasında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 32 yıl 9 ay 15 gün, hırsızlık suçundan 27 yıl 1 ay ve kasten öldürme suçundan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler olduğu bildirildi.

Ayrıca ekipler tarafından yakalanan diğer hükümlüler arasında hırsızlık suçundan 8 yıl 5 ay 10 gün ve 6 yıl 8 ay, silahla tehdit suçundan ise 5 yıl 11 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da bulunuyor.

tutuklama ve adli süreç:

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı. Diğer aranan şahıslarla ilgili adli süreç ve soruşturmalar ise devam ediyor.

Çorum jandarma ekipleri, benzer çalışmaları sürdürerek suç ve suçluyla mücadeleyi devam ettireceklerini açıkladı.

ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JASAT EKİPLERİNCE, 1-26 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 25 ŞAHIS YAKALANDI.