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Çorum'da Kale Mahallesi'nde daire yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Çorum Kale Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, evde maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorum'da Kale Mahallesi'nde daire yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve müdahale:

Çorum'un Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve yangının diğer dairelere sıçramasının önüne geçildi.

hasar ve soruşturma:

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutunu belirlemek üzere inceleme başlattı.

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarına devam ediyor; soruşturma sürüyor.

3 KATLI APARTMANIN GİRİŞ KATINDA MEYDANA GELEN YANGINDA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

3 KATLI APARTMANIN GİRİŞ KATINDA MEYDANA GELEN YANGINDA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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