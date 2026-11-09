Çorum’da pınarbaşı mevkiinde zincirleme çarpışma: sürücü arazide saklanırken gözaltına alındı

Çorum'da zincirleme kaza:

Çorum-Merzifon kara yolu Pınarbaşı mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon, bir otomobil ve iki minibüsün karıştığı çarpışma sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Kaza yerinde müdahale:

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonucunda araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı ve ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılardan 8 kişinin sağlık durumları kontrol edilmek üzere ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılar arasında sürücüler ile yolcu konumunda bulunan kişiler bulunuyor.

Sürücüler ve yaralananlar:

Kazada, kamyon sürücüsü M.G.Ç. idaresindeki 05 NB 260 plakalı kamyon, otomobil sürücüsü Y.A. yönetimindeki 06 UMP 16 plakalı otomobil, minibüs sürücüsü H.G. yönetimindeki CJU 233 plakalı minibüs ile özel halk minibüsü sürücüsü M.Ç. idaresindeki 05 M 5116 plakalı araç birbirine çarptı. Kazada sürücüler Y.A., H.G. ve M.Ç. ile araçlardaki yolcu konumundaki A.A., M.C., O.C., N.Ö. ve S.A.B. yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Kazanın ardından korkarak kaçtığı ve yol kenarındaki arazide saklandığı öğrenilen kamyon sürücüsü M.G.Ç., jandarma ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

YARALILARA SAĞLIK EKİPLERİNCE İLK MÜDAHALELERİ YAPILDI